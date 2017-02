यूपी विधानसभा चुनाव 2017 तीसरा चरण लाइव: तीसरे चरण का मतदान शुरू, 69 सीटों पर डाले जा रहे वोट

UP Assembly Elections 2017: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण की वोटिंग के दौरान कतार में खड़े होकर अपनी बारी की प्रतीक्षा करती महिलाएं। (पीटीआई फाइल फोटो)

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में रविवार (19 फरवरी) को सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी का गढ़ माने जाने वाले इलाकों में वोट डाले जा रहे हैं। तीसरे चरण में 12 जिले की 69 सीटों पर मतदान हो रहा है। जिसके लिए कुल 826 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें से 106 महिलाएं हैं। इस दंगल में चार ऐसी सीटें हैं, जहां यादव परिवार की प्रतिष्ठा दांव पर मानी जा रही है। जसवंतनगर, लखनऊ कैंट, सरोजिनीनगर और रामनगर में यादव परिवार के सदस्य चुनाव लड़ रहे हैं। सपा में मची रार के बाद कार्यकर्ताओं में सिर-फुटौव्वल की स्थिति है।

समाजवादी पार्टी चलाने वाले परिवार में पार्टी की विरासत संभालने की दावेदारी में तलवारें खिंचने के बाद फिलहाल शीतयुद्ध के हालात हैं। मौजूदा पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, पूर्व प्रमुख मुलायम सिंह यादव और पूर्व महासचिव शिवपाल यादव तीनों के लिए फर्रुखाबाद की चार, हरदोई की आठ, कन्नौज की तीन, मैनपुरी की चार इटावा की तीन, औरैया की तीन, कानपुर देहात की चार, कानपुर नगर की 10, उन्नाव की छह, लखनऊ की नौ, बाराबंकी की छह और सीतापुर की नौ सीटों के नतीजे साबित करेंगे कि मतदाताओं ने परिवार में किसका साथ दिया है।

जसवंतनगर से शिवपाल यादव मैदान में हैं। उनके लिए यहां कड़ी परीक्षा मानी जा रही है। उन्हें चुनाव प्रचार के दौरान अखिलेश समर्थकों की नाराजगी झेलनी पड़ी। मुलायम सिंह यादव ने जसवंतनगर और लखनऊ कैंट सीट पर प्रचार किया है। जसवंतनगर से मुलायम ने अखिलेश को जिद्दी बताते हुए भाई को जिताने की अपील की थी। यहां से भाजपा के मनीष यादव पतरे और बसपा से दुर्गेश शाक्य उम्मीदवार हैं। पहली बार शिवपाल यादव दरवाजे-दरवाजे घूमे हैं और अपना मोबाइल नंबर लोगों में बांटा है।

मुलायम सिंह की छोटी बहू अपर्णा यादव लखनऊ कैंट से उम्मीदवार हैं। सपा को यहां से अब तक जीत नहीं मिली है। इस सीट पर यादव परिवार ने अपनी एका दिखाई। अखिलेश की पत्नी डिंपल ने अपनी देवरानी के समर्थन में वोट मांगे। मुलायम ने 16 फरवरी को यहां जनसभा की थी। यहां से भाजपा की उम्मीदवार रीता बहुगुणा जोशी से उनकी सीधी टक्कर है। जोशी ने यहां पिछली बार बतौर कांग्रेसी चुनाव जीता था। बसपा ने ब्राह्मण उम्मीदवार योगेश दीक्षित को उतारा है। इस सीट पर अपर्णा के पति प्रतीक की पांच करोड़ की लोम्बरगिनी कार को भाजपा ने मुद्दा बनाया है।

सरोजिनीनगर सीट से मुलायम सिंह के सांसद भतीजे धर्मेंद्र यादव के भाई अनुराग यादव सपा के टिकट पर चुनाव मैदान में हैं। सपा को यहां अपनों की बगावत के साथ ही भाजपा की स्वाति सिंह से कड़ी चुनौती मिल रही है। मायावती के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने वाले दयाशंकर सिंह की पत्नी स्वाति सिंह उत्तर प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष हैं। अनुराग यादव के लिए पूर्व मंत्री शारदा प्रताप शुक्ल भी मुश्किल खड़ी कर रहे हैं जिनका टिकट इस बार काट दिया गया। बागी शारदा प्रताप अब राष्ट्रीय लोक दल से मैदान में हैं।

रामनगर से अरविंद सिंह गोप के लिए अखिलेश यादव ने परिवार से टकराव मोल ले लिया। इस सीट से ही नाम तय करने को लेकर दिसंबर में सपा परिवार के विवादों की शुरुआत हुई। छात्र राजनीति से आए ग्राम्य विकास मंत्री अरविंद सिंह गोप लखनऊ विश्वविद्यालय छात्रसंघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इस सीट से गोप को बेनी प्रसाद वर्मा की नाराजगी झेलनी पड़ रही है। बसपा ने उनके खिलाफ हफीज भारती और भाजपा ने शरद अवस्थी को उतारा है। राजनीतिक समीकरणों के मद्देनजर प्रशासन ने अपनी तैयारियां की हैं। मतदान सुबह सात बजे शुरू हो जाएगा और शाम को पांच बजे तक चलेगा। कुल 16671 मतदान केंद्र और 25607 बूथ बनाए गए हैं। 3123 डिजिटल और 1411 वीडियो कैमरे लगाए गए हैं। 4609 माइक्रो आॅब्जर्वर, 837 केंद्रीय बल, 9119 पुलिस बल तैनात रहेंगे। 3357 उप निरीक्षक और 58025 होमगार्ड तैनात होंगे। 1707 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 200 जोनल मजिस्ट्रेट ड्यूटी पर होंगे। कुल 1,18,883 कर्मचारियों को चुनावी ड्यूटी पर लगाया गया है।

First Published on February 19, 2017 7:00 am