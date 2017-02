UP Assembly Election 2017: पोलिंग बूथ पर पिस्टल लेकर पहुंचे बीजेपी विधायक संगीत सोम के भाई, पुलिस ने पकड़ा

उत्तर प्रदेश के मेरठ में संगीत सोम के भाई गगन सोम को पकड़ लिया। वह पोलिंग बूथ के अंदर पिस्टल लेकर जा रहे थे यूपी में आज पहले चरण की वोटिंग हो रही है। इसमें शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, हापुड़, बुलन्दशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, एटा और कासगंज जिलों में की 73 सीटों पर मतदान हो रहा है।

कहां-कहां है वोटिंग ?

पहले चरण के चुनाव में शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, हापुड़, बुलन्दशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, एटा और कासगंज जिलों में की 73 सीटों पर मतदान हो रहा है।

कितने मतदाता ?

पहले चरण के चुनाव में एक करोड़ 17 लाख महिलाओं समेत कुल दो करोड़ 60 लाख 17 हजार 81 मतदाता 77 महिलाओं समेत कुल 839 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे।

पहले चरण में मतदाताओं की संख्या के लिहाज से गाजियाबाद का साहिबाबाद सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है। वहीं एटा का जलेसर सबसे छोटा क्षेत्र है। आगरा दक्षिण सीट से सबसे ज्यादा 26 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं हस्तिनापुर से सबसे कम छह प्रत्याशी मैदान में हैं। यूपी में सात चरणों में मतदान हो रहा है। चुनाव के नतीजे 11 मार्च को आएंगे।

Sardhana(Meerut): Police detain Gagan Som, brother of BJP candidate Sangeet Som for carrying a pistol inside poll booth #uppolls2017 — ANI UP (@ANINewsUP) February 11, 2017

First Published on February 11, 2017 10:44 am