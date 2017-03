यूपी चुनाव: 2017 में भी चुनाव लड़ रहे 311 मौजूदा विधायकों की पूंजी 5 साल में 82 फीसदी बढ़ी

UP Chunav 2017: यूपी विधानसभा चुनाव के चौथे चरण में इलाहाबाद में वोट डालने के लिए बारी का इंतजार करती महिलाएं। ( Photo Source: REUTERS)

राजनीति को समाजसेवा माना जाता है लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे मौजूदा विधायकों की संपत्ति में हुए इजाफे को देखकर लगता है कि आर्थिक रूप से विधायकी फायदेमंद साबित होती है। साल 2012 में विधान सभा चुनाव जीतने वाले 311 मौजूदा विधायक साल 2017 में भी चुनावी अखाड़े में उतरे हुए हैं। इन विधायकों द्वारा चुनाव आयोग को दिए हलफनामे के अनुसार इनकी संपत्ति में पिछले पांच साल में 82 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। बुधवार (आठ मार्च) को उत्तर प्रदेश विधान सभा की कुल 403 सीटों के लिए सातवें और आखिरी चरण का मतदान हो रहा है।

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) ने इन सभी विधायकों के साल 2012 और साल 2017 में दिए गए हलफनामों की तुलना की है। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स द्वारा किए सर्वेक्षण की रिपोर्ट के मुताबिक, 2012 के बाद 311 विधायकों की पूंजी में औसतन 2.84 करोड़ का इजाफा हुआ है। सबसे ज्यादा 64 करोड़ रुपये की वृद्धि मुबारकपुर के बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के विधायक शाह आलम उर्फ गुड्डू की पूंजी में हुई है।

उनके अलावा बसपा के ही सुआर विधानसभा से विधायक नवाब काजिम अली खान की पूंजी इस दौरान 41 करोड़ रुपये बढ़ गई, वहीं माहोली से समाजवादी पार्टी (एसपी) के विधायक अनूप कुमार की पूंजी में 35 करोड़ की वृद्धि दर्ज की गई है। 2012 में जमाली की कुल पूंजी 54 करोड़ रुपये थी जो अब 118 करोड़ रुपये हो चुकी है। काजिम अली खान की पूंजी 2012 में 56 करोड़ रुपये थी जो अब 97 करोड़ रुपये हो चुकी है। अनूप कुमार की पूंजी 2012 में छह करोड़ रुपये थी जिसमें 525 प्रतिशत का इजाफा हुआ है और यह अब 42 करोड़ रुपये हो गई है।

पार्टी के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज्यादा वृद्धि अपना दल (सोनेलाल) के हिस्से में हुई है। 2012 में अपना दल (सोनेलाल) की पूंजी महज पांच लाख रुपये थी जो अब सात करोड़ रुपये हो चुकी है। अपना दल (सोनेलाल) की सांसद अनुप्रिया पटेल नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मंत्री हैं। दलगत स्थिति देखें तो सपा की पूंजी में 99 फीसदी, बसपा की पूंजी में 92 फीसदी, लोक दल की पूंजी में 88 फीसदी, भाजपा की पूंजी में 62 फीसदी और कांग्रेस की पूंजी में 65 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई। हालांकि वहीं पीस पार्टी की पूंजी में 82 प्रतिशत की गिरावट भी दर्ज की गई है।

First Published on March 8, 2017 10:40 am