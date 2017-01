कैराना से हिंदुओं के पलायन की बात करने वाले सांसद हुकुम सिंह की बेटी को मिला टिकट, मिलिए मृगांका सिंह से

उत्तर प्रदेश की कैराना विधान सभा से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने मृगांका सिंह को उतारा है। मृगांका भाजपा सांसद हुकुम सिंह की बेटी हैं। हुकुम सिंह कैराना से ही सांसद हैं। हुकुम सिंह ने यह कर विवाद पैदा कर दिया था कि मुस्लिम माफियाओं के कारण कैराना से हिन्दुओं का पलायन हो रहा है। मामला बढ़ने पर सिंह ने कहा कि उनके बयान को मीडिया ने गलत ढंग से पेश किया है।

मृंगाका बाहर से पढ़ी-लिखी हैं इसलिए स्थानीय स्तर पर लोग उन्हें बहुत ज्यादा पहचानते नहीं हैं। फिलहाल मृगांका एक स्कूल चलाती हैं। उन्हें उनके कज़न अनिल चौहान की जगह टिकट मिला है। चौहान पिछले हफ्ते ही भाजपा छोड़कर अजित सिंह के राष्ट्रीय लोक दल में चले गये। चौहान साल 2014 में कैराना विधान सभा उप चुनाव में प्रत्याशी थे लेकिन हार गये थे। अब चौहान भाजपा पर परिवारवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगा रहे हैं।

उत्तर प्रदेश में सात चरणों में 11 फरवरी से आठ मार्च के बीच मतदान होगा। चुनाव के नतीजे 11 मार्च आएंगे। भाजपा प्रत्याशियों की दो सूचियों में कुल 304 विधान सभा सीटों के उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर चुकी है। यूपी में 11 फरवरी और 15 फरवरी को ज्यादातर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की विधान सभा सीटों पर मतदान होना है। भाजपा कांग्रेस, समाजवादी पार्टी (सपा) एवं अन्य पार्टियों पर परिवारवाद का आरोप लगाती रही है। यूपी विधान सभा चुनाव से पहले भी भाजपा ने एक वीडियो बनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबंधियों का उदाहरण देकर गांधी परिवार पर हमला किया था। लेकिन यूपी चुनाव में भाजपा ने भी कई प्रमुख नेताओं के रिश्तेदारों को टिकट दिया है।

भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे पंकज को यूपी के नोयडा विधान सभा से टिकट मिला है।उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने अपने प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर दी। इस सूची में भी ‘बाहरी’ लोगों को टिकट मिला है। भाजपा की तरफ से इस बार कांग्रेस की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रीता बहुगुणा जोशी व ब्रजेश पाठक भी टिकट पाने में कामयाब रहे। पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य की मौजूदगी में रविवार शाम को 155 नामों की सूची जारी कर दी गई। साहिबाबाद से सुनील शर्मा और नोएडा से पंकज सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह के बहू और पोते को विधान सभा टिकट मिला है। भाजपा ने लालजी टंडन के बेटे को टिकट दिया है। भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के बेटे को भी गोण्डा सदर से विधान सभा टिकट मिला है। बसपा से भाजपा में आए स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे को भी पार्टी ने यूपी विधान सभा चुनाव में उम्मीदवार बनाया है।

First Published on January 24, 2017 9:57 am