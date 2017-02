दिल्ली: चार किलो कोकीन के साथ विदेशी महिलाएं गिरफ्तार, कीमत करीब 30 करोड़ रुपए

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने दो अफ्रीकी महिलाओं को दिल्ली के हवाई अड्डे के महिपालपुर के एक होटल से 30 करोड़ रुपए मूल्य की चार किलोग्राम कोकीन के साथ गिरफ्तार किया है। महिलाओं की पहचान 38 साल की थेलमा मकांडावायर और 41 साल की पामेला डी किरीट्टा के तौर पर की गई है। थेलमा जांबिया की रहने वाली है जबकि किरीट्टा तंजानिया की रहने वाली है।

एनसीबी के दिल्ली के क्षेत्रीय निदेशक माधो सिंह के मुताबिक, गुप्त सूचना के आधार पर ब्यूरो अधिकारी थेलमा पर नजर रख रहे थे, जब वह अदिस अबाबा के रास्ते साओ पाउलो से यहां पहुंची और उसे उस वक्त पकड़ा जब वह यहां महीपालपुर इलाके में एक होटल में पहुंची। वहीं, किरीट्टा वहां वह खेप लेने पहुंची थी, जो थेलमा लेकर आई थी। सूटकेस में छिपाकर रखा गया चार किलोग्राम कोकीन थेलमा के सामान से जब्त किया गया। दोनों महिलाओं को एनडीपीएस अधिनियम के तहत शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया और कोकीन की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में 30 करोड़ रुपए आंकी गई। उन्होंने पाया कि थेलमा को 2015 में भी इन्हीं आरोपों में पाकिस्तान में गिरफ्तार किया गया था। किरीट्टा इस साल जनवरी की शुरुआत में भारत आने के बाद से दक्षिण दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में एक मकान में रह रही थी।

First Published on February 5, 2017 2:12 am