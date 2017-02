उत्तर प्रदेश चुनाव: 12 सीटों पर हैं सपा-कांग्रेस आमने-सामने

दीपक रस्तोगी

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इन तीनों चरणों में 12 सीटों पर समाजवाजी पार्टी (सपा)और कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार आमने-सामने हैं। बगावत से बचने के लिए दोनों दलों के नेतृत्व ने दावेदारी तौलकर चुनाव चिन्ह आबंटित करना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए सपा और कांग्रेस ने समझौता किया है। इसके तहत सपा को 298 और कांग्रेस को 105 सीटें मिली हैं। तीसरे चरण में कुल 209 सीटों पर मतदान होगा। इसके लिए पर्चे भरे जा चुके हैं। वउम्मीदवारों के दबाव का असर दोनों पार्टियों के उम्मीदवारों बाकी की सूची पर भी दिख रहा है। कांग्रेस अब तक 108 उम्मीदवारों की सूची जारी कर चुकी है। जबकि, गठबंधन में उसे केवल 105 सीटें ही मिली हैं। वहीं सपा अब तक 307 नामों को मंजूरी दे चुकी है। जबकि गठबंधन में उसे 298 सीटें ही मिली हैं।

आधिकारिक तौर पर दोनों पार्टियां समझौते से ज्यादा उम्मीदवारों को मंजूरी दे रही हैं। दोनों पार्टियों के बीच खींचतान के लिए बहुचर्चित अमेठी सीट पर कांग्रेस ने आधिकारिक उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। वहां से सपा के गायत्री प्रसाद प्रजापति लड़ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की दावेदार अमिता सिंह ने मैदान नहीं छोड़ा है। वे निर्दलीय लड़ने का ऐलान कर चुकी हैं। हालांकि, अमेठी में कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाकर कांग्रेस नेता और अमिता सिंह के पति संजय सिंह ने साफ कर दिया है कि यहां से पार्टी के चुनाव चिन्ह पर वे ही लड़ेंगी। संजय सिंह ने ‘जनसत्ता’ से कहा, ‘रायबरेली और अमेठी की सभी सीटों से हम अपने चुनाव चिन्ह पर उम्मीदवार उतारेंगे।’ इस हिसाब से दोनों जगहों की चार सीटों पर कांग्रेसी और सपाई आमने-सामने होंगे।

दोनों पार्टियों ने बागियों पर लगाम लगाने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। लेकिन चुनौती देख दोनों पार्टियों का नेतृत्व मौन सहमति के साथ चुनाव चिन्ह जारी कर रहा है। सपा ने नाम वापस लेने का निर्देश नहीं माने जाने पर सहारनपुर के गंगोह से अपने पूर्व घोषित उम्मीदवार चौधरी इंद्रसेन को पार्टी से निकाल दिया है। वे निर्दलीय मैदान में हैं और सपा के समर्थन और चुनाव चिन्ह पर लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने शनिवार को अपने उम्मीदवारों की दो सूची जारी की। पहली सूची में नौ और दूसरी में दो नाम हैं। इससे पहले कांग्रेस 97 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर चुकी है। ताजा सूची में वाराणसी उत्तर, मोहम्मदाबाद, मनकापुर, महाराजगंज, मुंगरा बादशाहपुर, सोनभद्र की दुद्धी, कदीपुर, प्रतापगढ़ की विश्वनाथगंज, गोरखपुर की कैम्पियरगंज, बछरावां और सलोन सीट पर कांग्रेस उम्मीदवारों के नाम हैं। इन सीटों पर चौथे, पांचवें, छठे और सातवें चरण में मतदान होना है।

First Published on February 5, 2017 1:24 am