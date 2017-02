उत्तर प्रदेश चुनाव: स्मृति ईरानी का सपा पर जोरदार हमला, कहा- जब राज्य में डिंपल यादव भी सुरक्षित नहीं हैं तो कौन सुरक्षित है

उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं। सियासी पारा बढ़ा हुआ है। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बुधवार को बनारस में पहुंच कर समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। स्मृति ने समाजवादी पार्टी सरकार पर महिला सुरक्षा को आधार बनाकर जबरदस्त प्रहार किया। उन्होंने अपने बयान में कहा कि जब उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी भी सुरक्षित नहीं हैं तो कौन सुरक्षित है। सोमवार को डिंपल यादव ने हंडिया और इलाहाबाद में सपा प्रत्याशी के वोट मांगने के लिए जनसभा की थी। इस दौरान सपा कार्यकर्तओं के कारण डिंपल को परेशानियों का सामना करना पड़ा। कार्यकर्ताओं ने उनकी सुरक्षा में सेंधमारी की कोशिश की। डिंपल ने कार्यकर्ताओं को समझने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माने तो अखिलेश भईया से शिकायत करने की धमकी तक दे डाली। कार्यकर्ताओं की अनुशासनहीनता पर डिंपल ने पूछा- कहां से ट्रेनिंग ली है। बहुत बुरी बात है। एक कार्यकर्ता से डिंपल ने कहा कि इन्हीं का नाम दूंगी, कल तुमसे भईया मिलेंगे। हंगामा कर रहे हैं कार्यकर्ताओं से परेशान होकर उन्होंने कहा कि बिल्कुल शांत हो जाइए… मैं जाऊं… अगर आप ने एक भी लाइन बोली तो मैं इधर से चली जाऊंगी।

इस मुद्दे को बीजेपी ने लपक लिया है। स्मृति ने इस प्रदेश की महिला सुरक्षा से जोड़ दिया और साथ ही एक बार फिर कैलाश प्रजापति का मुद्दा उठाया। कैलाश प्रजापति के बलात्कार केस में कोर्ट के एफआईआर दर्ज करने के आदेश के बाद भी अखिलेश ने मंच से उनके लिए वोट मांग चुके हैं। इससे पहले समाजवादी पार्टी को ‘बलात्कारियों का संरक्षक’ बताते हुए ईरानी ने कहा कि पिछले पांच साल की समाजवादी पार्टी की सरकार सिर्फ महिला विरोधी अपराधों के लिए जानी गई। उत्तर प्रदेश चुनाव के तीसरे चरण से ठीक पहले अखिलेश सरकार में मंत्री और अमेठी से पार्टी के उम्मीदवार गायत्री प्रजापति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने गैंगरेप और यौन उत्पीड़न में एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। गायत्री प्रजापति पर एक महिला और उसकी नाबालिग बेटी के साथ गैंग रेप करने का आरोप है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस मुद्दे पर यूपी सरकार से आठ हफ्तों के भीतर जवाब भी मांगा है। ईरानी ने कहा कि, “ये बेहद दुख की बात है कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की कैबिनेट में गायत्री प्रजापति जैसे रेप के आरोपी मंत्री हैं। जिनके खिलाफ केस दर्ज करने के लिए कोर्ट को दखल देनी पड़ रही है। ये इस बात का सबूत है कि समाजवादी पार्टी बलात्कारियों की संरक्षक है।

First Published on February 23, 2017 12:44 am