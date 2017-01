उप्र विधानसभा चुनाव: स्मृति ईरानी ने किया आचार संहिता का उल्लंघन

केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी के उड़ान कार्यक्रम के तहत यहां कांति कपूर छात्रा इंटर कॉलेज में बुलाई गई छात्राओं और महिलाओं की सभा को जिला प्रशासन ने आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए कार्रवाई की है। इस कार्यक्रम के लिए नियमों के मुताबिक कोई इजाजत नहीं ली गई थी। शिक्षण संस्थाओं में इस तरह के कार्यक्रम कराने पर आचार संहिता में पाबंदी भी है। कांति कपूर छात्रा इंटर कॉलेज के सभागार में छात्राओं और भाजपा महिला मोर्चा की महिलाओं की एक संयुक्त बैठक बुलाकर बहां उन्हें उड़ान कार्यक्रम के तहत एलइडी पर स्मृति ईरानी का प्रसारण दिखाया गया था। इसे कार्यक्रम में विभिन्न जिलों की छात्राओं और महिलाओं ने वीडियो कांफेंसिंग के जरिए सीधे सवाल भी पूछे थे। हालांकि बरेली से किसी छात्रा अथवा महिला ने स्मृति ईरानी से कोई सवाल नहीं पूछा था। इस कार्यक्रम में कपड़ा मंत्री ईरानी ने कई बार भाजपा को विधानसभा चुनाव में वोट देने की अपील भी लोगों से की थी। इसलिए जिला प्रशासन ने इसे आचार संहिता का उल्लंघन माना है। जिलाधिकारी पंकज यादव ने इस संबंध में कैंट विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी और जिला विद्यालय निरीक्षक से रिपोर्ट तलब की है। जिलाधिकारी का कहना है कि शिक्षण संस्थानों में चुनाव प्रचार करने की आदर्श आचार संहिता में पाबंदी है। चुनाव की घोषणा होने के बाद यहां राजकीय इंटर कॉलेज में लैपटाप बांटने के मामले को भी आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए कोतवाली में प्रथामिकी दर्ज कराई गई है।

First Published on January 9, 2017 2:18 am