उत्तर प्रदेश चुनाव: अब ‘मिस्ड कॉल’ अभियान शुरू किया सपा ने

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव प्रचार में सूचना प्रौद्योगिकी के बोलबाले के बीच सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी (सपा) ने मतदाताओं से जुड़ने के लिए ‘मिस्ड कॉल’ अभियान शुरू किया है।

सपा ने मतदाताओं तक पहुंच बनाने के लिए ‘वन मिनट मेनिफेस्टो’ नामक अनूठा अभियान शुरू किया है। इसके तहत पार्टी के दिए गए नंबर पर मिस कॉल करने वाले व्यक्ति को फोन कर उसे एक मिनट के अंदर पार्टी के चुनाव घोषणापत्र के मुख्य बिंदुओं के बारे में बताया जाता है। ‘काम बोलता है’ के नारे पर चुनाव लड़ रही सपा का दावा है कि गत 11 फरवरी को हुए पहले चरण के चुनाव में उसके और कांग्रेस के गठबंधन को ज्यादातर सीटें मिली हैं। इसलिए वह चुनावी फिजा को पूरी तरह अपने पक्ष में करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है।

सपा संभावित मतदाताओं को अपनी विकास योजनाओं के बारे में बताकर लुभाने की कोशिश कर रही है। इस मुहिम के तहत अब तक करीब डेढ़ लाख लोगों को संदेश पहुंचाया जा चुका है। यह अभियान सपा के ‘वॉर रूम’ के सदस्य अशुंमन शर्मा के विचार पर शुरू किया गया है। शर्मा ने इस बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि इस मुहिम के जरिये प्रदेश के उन मतदाताओं तक पहुंचा जा सकेगा, जहां तक हमारे कार्यकर्ता अमूमन नहीं पहुंच पाते। उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता आमतौर पर कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में ही हर दरवाजे पर जाकर प्रचार करते और वोट मांगते हैं, लेकिन वह हर जगह नहीं जा सकते। अभियान के तहत 60 सेकंड की स्क्रिप्ट उन लोगों के लिए है, जिन्होंने सपा के चुनाव घोषणा पत्र के बारे में ज्यादा कुछ नहीं सुना है।

शर्मा ने बताया कि एक मिनट के संदेश को इस तरह तैयार किया गया है कि वह सुनने में बोझिल न लगे असरदार संदेश छोड़कर खत्म हो। इस दौरान चुनाव घोषणा पत्र के 16 प्रमुख बिंदुओं का जिक्र किया जाता है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के छात्र रहे अशुंमन शर्मा सपा के वॉर रूम की अनुसंधान, समन्वय व संदेश प्रेषण इकाई के प्रमुख हैं और 2015 से मुख्यमंत्री अखिलेश के लिए काम कर रहे हैं। ‘मिस्ड कॉल’ अभियान को लेकर मतदाताओं के रुख के बारे में पूछे जाने पर शर्मा ने बताया कि नोएडा, गाजियाबाद, बरेली, लखनऊ और कानपुर में शुरू की गई इस मुहिम को लेकर जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है। उन्होंने कहा कि जैसे-जैसे चुनाव अलग-अलग चरणों में पहुंचेगा, वैसे-वैसे इस अभियान का दायरा बढ़ाया जाएगा। शर्मा ने बताया कि उनकी टीम किसी भी स्थान पर अखिलेश की रैली से पहले व उसके बाद का फीडबैक मुख्यमंत्री को देती है।

First Published on February 15, 2017 4:01 am