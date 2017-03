उत्तर प्रदेश चुनाव: फैजाबाद और अांबेडकर नगर से सपा का सफाया

फैजाबाद और अंबेडकर नगर जिलों की दसों सीटों की सभी सीटों से समाजवादी पार्टी का सफाया हो गया है और सपा और बसपा से लड़ने वाले बाहुबली भी चुनाव मैदान में परास्त हो गए हैं। फैजाबाद जनपद की अयोध्या की प्रतिष्ठित सीट पर भारतीय जनता पार्टी के वेद प्रकाश गुप्ता ने अखिलेश सरकार के राज्य मंत्री तेज नारायण पांडे को 51000 मतों से पराजित करके यह सीट पुन: भाजपा के खाते में डाल दी है। भाजपा की जीत होते ही कार्यकर्ताओं ने खुशी में नारे लगाए और कहा ‘अयोध्या में रहना है मोदी-मोदी कहना है’।

इसी प्रकार रुदौली विधानसभा सीट पर भाजपा विधायक रामचंद्र यादव 30000 मतों से जीत कर अपनी सीट पुन: कायम कर ली है। बीकापुर विधानसभा क्षेत्र से शोभा सिंह चौहान भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ कर 17000 मतों से सपा के आनंद सेन यादव को हराया है। मिल्कीपुर विधानसभा सीट से सपा के 8 बार के विधायक कैबिनेट मंत्री अवधेश प्रसाद को युवा गोरखनाथ बाबा ने पराजित किया है। अवधेश प्रसाद उत्तर प्रदेश सरकार में 7 बार कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। गोसार्इंगंज विधानसभा क्षेत्र से अपना दल और भाजपा गठबंधन के उम्मीदवार इंद्र प्रताप तिवारी उर्फ खब्बू तिवारी ने बाहुबली माफिया अभय सिंह को 11 हजार से ज्यादा मतों से पराजित कर दिया है वहां बसपा तीसरे स्थान पर पहुंच गई है। पड़ोसी जनपद अंबेडकर नगर में चुनाव लड़ रही टांडा विधानसभा क्षेत्र से विश्व हिंदू युवा वाहिनी के नेता स्व. राम बाबू गुप्ता की पत्नी संजू देवी 700 मतों से चुनाव जीत चुकी हैं।

आलापुर सुरक्षित सीट से अनीता कमल ने भाजपा के चुनाव चिह्न से चुनाव लड़ा और सपा कि उम्मीदवार संगीता को पराजित कर दिया। अंबेडकर नगर जिले में बसपा ने 3 सीटों पर कामयाबी की है जिसमें अकबरपुर विधानसभा सीट से बसपा के प्रदेश अध्यक्ष राम अचल राजभर विजयी घोषित किए गए हैं। उन्होंने अखिलेश सरकार के कैबिनेट मंत्री राममूर्ति वर्मा को चित कर या है। यहां पर भाजपा तीसरे स्थान पर पहुंच चुकी है। जलालपुर सीट से बसपा के रितेश पांडे चुनाव जीत गए हैं। उन्होंने भाजपा के राजेश सिंह को पराजित किया है। कटेहरी विधानसभा सीट से बसपा के क्वलिटी नेता पूर्व संसदीय एवं वित्त मंत्री लालजी वर्मा इस बार चुनाव जीत गए हैं। उन्होंने भाजपा के अवधेश दुबे को लगभग 7000 मतों से पराजित किया। बाहुबली माफिया अजय सिपाही मात्र 18000 मत हासिल कर पाए। चुनाव दौरान मारपीट की घटनाएं भी इसी क्षेत्र में हुई थी। अखिलेश सरकार के समाज कल्याण मंत्री शंखलाल मांझी जलालपुर क्षेत्र में तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। अयोध्या विधानसभा से भाजपा की जीत से कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह जगह-जगह गुलाल-अबीर उड़ा ले गए उड़ा ले गए और और जबरदस्त नारेबाजी हुई। अयोध्या विधानसभा के टिकट को लेकर जिला संगठन का विरोध भाजपा ने बखूबी से संभाला और भाजपा यहां पर भारी विरोध के बावजूद भी 51000 मतों से जीतने में कामयाब हो गई।

First Published on March 12, 2017 4:21 am