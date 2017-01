यूपी की सभी 403 सीटों पर RSS ने भेजे अपने लोग, घर-घर जाकर बीजेपी के लिए मांग रहे वोट

उत्तर प्रदेश में अगले महीने विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ (RSS) ने भारतीय जनता पार्टी की मदद के लिए काम करना शुरू कर दिया है। इंडियन एक्सप्रेस को जानकारी मिली है कि RSS ने बीजेपी के लिए एक कैंपेन शुरू किया है। इसमें उसने सभी 403 सीटों पर अपने लोग भेजने शुरू कर दिए हैं। वे लोग घर-घर जाकर बीजेपी के लिए वोट मांग रहे हैं। संघ के लोगों द्वारा पर्चे भी बांटे जा रहे हैं। उनपर लिखा है, ‘राष्ट्रहित में काम करने वाले जो लोग हैं उनके पक्ष में ही मतदाता अपना मतदान करें।’ गौरतलब है कि संघ ने 2014 में लोकसभा चुनाव के वक्त भी ऐसा ही कैंपेन चलाया था।

यूपी में संघ की 35 शाखाएं हैं। वे सभी इसी काम में लगी हुई हैं। संघ की तरफ से सभी 403 सीटों पर अपने स्वंयसेवकों को उतार दिया गया है। हर विधानसभा में एक संयोजक और दो सह संयोजक भी बनाए गए हैं। संघ के जो 35 विभिन्न संस्करण हैं उनमें ABVP, भारतीय मजदूर संघ, विश्व हिंदू परिषद, भारतीय किसान संघ, पूर्व सैनिक सेवा परिषद और स्वदेशी जागरण मंच शामिल हैं। कार्यक्रम को करवा रहे कुछ लोगों ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि अवध प्रांत की सभी 82 विधानसभा सीटों पर मीटिंग हो चुकी है। उन्होंने बताया कि आने वाले वक्त में बाकी जगहों पर मीटिंग की जाएगी।

प्रचार में बीजेपी का नाम नहीं लेगा संघ: स्वंयसेवकों को सख्त हिदायत है कि प्रचार के दौरान बीजेपी का नाम नहीं लेना है। प्लान यह है कि बाद में बीजेपी कार्यकर्ता खुद आकर लोगों को समझाएंगे कि वह ही ‘असली राष्ट्रवादी पार्टी’ है।

अगले महीने उत्तरप्रदेश समेत पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसमें यूपी के अलावा पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर का नाम शामिल है। यूपी में सात चरणों में मतदान होंगे। इनकी तारीख इस प्रकार हैं –

पहला चरण: 11 फरवरी

दूसरा चरण: 67 सीटों पर, वोटिंग 15 फरवरी

तीसरा चरण: 69 सीटों में 19 फरवरी को वोटिंग

चौथा चरण: 23 फरवरी को वोटिंग

पांचवा चरण: 27 फरवरी को वोटिंग होगी

छठा चरण: चार मार्च को वोटिंग

सातवां चरण: 8 मार्च को होगा।

इस वक्त की बाकी ताजा खबरों के लिए क्लिक करें

देखिए संबंधित वीडियो

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on January 15, 2017 9:43 am