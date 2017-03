राम गोपाल यादव बोले- मुझे पुख्ता जानकारी है चैनलों ने दबाव में बदले आंकड़े, झूठे हैं सारे एग्जिट पोल

समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव ने शुक्रवार को न्यूज चैनलों द्वारा कराए गए एग्जिट पोल पर निशाना साधा है। रामगोपाल यादव ने कहा, ‘मुझे पुख्ता जानकारी है कि असली एग्जिट पोल को चैनलों ने कुछ दिन पहले दबाव में बदला दिया। बता दें, गुरुवार को यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा विधानसभा चुनाव होने के बाद एग्जिट पोल प्रसारित किए गए। ज्यादातर एग्जिट पोल में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन को दूसरे नंबर पर रखा गया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी को एक नंबर पर बताया गया है। तीसरे नंबर पर बहुजन समाज पार्टी नजर आ रही हैं। हालांकि, स्पष्ट बहुमत किसी भी पार्टी को नहीं दिया गया है।

देखिए , क्या कहते हैं एग्जिट पोल के आंकड़े-

चाणक्य-न्यूज 24- सपा-कांग्रेस (88-+/-15), भाजपा (285- +/-18), बसपा (27) (+/-12) अन्य (3+/-2)

एक्सिस-इंडिया टुडे- सपा-कांग्रेस (88-112), भाजपा (251-279), बसपा (28-42), अन्य (4-11)

सीवोटर-इंडिया टीवी- सपा-कांग्रेस (135-147), भाजपा (155-167), बसपा (81-93), अन्य (8-20)

एमआरसी-इंडिया न्यूज- सपा-कांग्रेस (120) भाजपा (185), बसपा (90) अन्य (8)

वीएमआर-टाइम्स नाउ- सपा-कांग्रेस (110-130) भाजपा (190-210), बसपा (57-74) अन्य (8)

सीएसडीएस-एबीपी न्यूज- सपा-कांग्रेस (156-169) भाजपा (164-176) बसपा (60-72) अन्‍य (2-6)

देश के सबसे बड़े सूबे में उत्तर प्रदेश में पाँच एग्जिट पोल एजेंसियों ने अनुमान जताया है कि भाजपा सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरेगी।सत्ताधारी सपा को चुनाव से पहले कांग्रेस से गठबंधन करने का कोई फायदा शायद नहीं हुआ। वहीं बसपा को ज्यादातर एग्जिट पोल में पिछली विधान चुनाव की 80 के आसपास या उससे भी कम सीटें मिलने का अनुमान जता रहे हैं।

रिपोर्ट्स के मुताबिक समाजवादी पार्टी का कांग्रेस के साथ गठबंधन में रामगोपाल यादव की अहम भूमिका थी। चुनाव से पहले यादव परिवार में काफी विवाद हुआ था। रामगोपाल यादव और अखिलेश यादव एक ओर थे तो दूसरी तरफ शिवपाल यादव और मुलायम सिंह यादव थे। लेकिन इस विवाद में अखिलेश यादव खेमे की जीत हुई। अखिलेश यादव को समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। पहले सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव थे।

