पंजा बेहाल, साइकिल पंचर : राजनाथ

गृहमंत्री राजनाथ सिंह। PTI Photo by Nand Kumar

गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सैयदराजा विधानसभा के धानापुर कस्बे में रविवार की शाम को एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में सपा ने पांच साल राज किया लेकिन उसकी सरकार ने विकास के नाम पर कुछ नहीं किया। राजनाथ ने सकलडीहा से चुनाव लड़ रहे भाजपा के उम्मीदवार सुशील सिंह के साथ ही जनपद में चारो विधानसभा सीटों पर भाजपा उम्मीदवारों को जिताने की अपील की। उन्होंने कहा कि राज्य में अस्पतालों में दवाएं नहीं हैं। शिक्षा की बुरा हाल है। किसानों की सिंचाई की उचित व्यवस्था नहीं है। सड़कें खराब पडी हैं, फिर भी यह सरकार कह रही है कि काम बोलता है। पूरा देश जानता है कि गांवों को सड़क से जोड़ने का काम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किया, लेकिन यह झूठी सरकार दावा करती है कि हर गांव को सड़क से जोड़ने का काम उसने किया है ।उन्होने कहा कि पंजा बेहाल हो गया है तथा सपा की साइकिल पंचर हो चुकी है। हाथी की हालत एकदम खराब है।

गृह मंंत्री ने दावा किया कि देश मे जहां भी भाजपा की सरकार है वहां पर विकास के साथ कृषि विकास दर बहुत अच्छी है। साथ ही भाजपा की सरकारों के मुख्यमंत्रियों तथा केंद्रीय मंत्रियों पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं उनके कई मंत्री भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे हंै।

राहुल पर कटाक्ष करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि इसके पहले कभी खटिया सभा नहीं की गई लेकिन चुनाव के पहले राहुल ने खाट सभा करके खटिया पकड़ ली। जब चुनाव आया तो उछल कर साइकिल पकड़ी लेकिन साइकिल भी पंचर हो गई। बसपा पर तंज कसते हुए राजनाथ ने कहा कि हाथी की सेहत खराब हो गई है। हाथी ने जब तक पीपल का पत्ता खाया तब तक ठीक था लेकिन जब से नोट खाने लगा तब से उसकी सेहत खराब हो गई है। जनता को अपने पक्ष मे करने का प्रयास करते हुए उन्होंने कहा कि मैं इसी जिले का बेटा हूं। आपको विश्वास दिलाता हूं कि जितना हो सकेगा जिले के विकास के लिए करूंगा।

First Published on March 7, 2017 4:33 am