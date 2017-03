चुनाव प्रचार के आखिरी दिन इस वजह से रद्द हो गई अखिलेश यादव और राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस

यूपी चुनाव अंतिम चरण की वोटिंग के लिए सोमवार 6 मार्च प्रचार का आखिरी दिन है। सोमवार को वाराणसी में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और राहुल गांधी को एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, लेकिन ऐन मौक़े पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द कर दी गई, इसको लेकर अटकलों का बाज़ार गर्म है कि आखिर क्या वजह हो गई कि ऐन अहम मौक़े पर जब अखिलेश और राहुल को चुनाव प्रचार के ख़त्म होने से ठीक पहले मतदाताओं के सामने अपनी मज़बूत दावेदारी पेश करनी थी, तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द कर दी गई । जानकारी के मुताबिक वाराणसी में राहुल गांधी के नहीं पहुंच पाने की वजह से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द की गई है। दरअसल जिला प्रशासन ने राहुल के प्लेन को वाराणसी में लैंड करने की इजाजत नहीं दी गई, क्योंकि जिस एयरपोर्ट पर राहुल के प्लेन को उतरना था वहीं से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का प्लेन दिल्ली के लिए रवाना होना है, इसलिए एयरपोर्ट को अभी बाकी सारे दूसरे फ्लाइट्स की लैंडिंग और टेकऑफ के लिए बंद कर दिया गया है।

आप को बता दें कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला वाराणसी भी पहुंच गए थे, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी की मौजूदगी नहीं होने की वजह से इसे टालने का फैसला लिया गया।

यूपी चुनाव ग्राउंड रिपोर्ट: सूबे में इस बार किसकी बनेगी सरकार

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on March 6, 2017 11:38 am