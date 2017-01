सपा की लिस्ट से घबराई कांग्रेस, प्रियंका गांधी ने अखिलेश यादव के पास भेजा अपना दूत

उत्तर प्रदेश विधान सभा चुनावों के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन में फंसे पेंच के मद्देनजर प्रियंका गांधी ने अपने विशेष दूत को शुक्रवार शाम को सपा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मिलने भेजा। माना जा रहा है कि प्रियंका गांधी यूपी में चुनावी गठजोड़ को उत्सुक हैं, इसलिए उन्होंने अपने विशेष दूत के जरिए अखिलेश यादव से पेंच के बिन्दुओं पर बातचीत की कोशिश की है। इससे पहले शुक्रवार को सपा ने कुल 210 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी थी। इस लिस्ट में आठ सीटें ऐसी हैं जहां से कांग्रेस के विधायक इस वक्त जीते हुए हैं। लिस्ट जारी होते ही कांग्रेस खेमे में बेचैनी बढ़ गई। सपा ने टिकट बंटवारे में अमेठी और रायबरेली से भी अपने उम्मीदवार उतारे हैं जो कांग्रेस के परंपरागत गढ़ माने जाते हैं।

सपा के सूत्र बताते हैं कि प्रियंका गांधी के दूत जिनका नाम धीरज है, लखनऊ के एक होटल में ठहरे हुए हैं और मुख्यमंत्री आवास से फोन आने का इंतजार कर रहे हैं। उधर, कांग्रेस सूत्रों ने गठबंधन में प्रियंका के दखल की खबर पर तो मुहर लगाई लेकिन विशेष दूत और अन्य जानकारी देने से मना कर दिया।

दरअसल, कांग्रेस और सपा की दोस्ती पर उस वक्त संकट के बादल मंडराते दिखे जब सपा उपाध्यक्ष किरणमय नंदा का यह बयान आया कि कांग्रेस का हक सिर्फ 54 सीटों पर बनता है, लेकिन वे उसे 84-85 सीट देने को तैयार हैं। उनके बयान से साफ था कि कांग्रेस को इससे ज्यादा सीटें देने के मूड में सपा नहीं है। इसके बाद इसके बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजबब्बर ने अखिलेश यादव से मुलाकात की। अखिलेश से मिलने के बाद राजबब्बर ने कहा गठबंधन की प्रक्रिया अभी जारी है. जो लोग कह रहे हैं कि गठबंधन को लेकर कांग्रेस सकारात्मक रूख नहीं अपना रही है, वे गलत हैं।

गौरतलब है कि यूपी में सात चरणों में चुनाव 11 फरवरी से 8 मार्च के बीच होंगे। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन के बावजूद यहां मुकाबला बहुकोणीय हो सकता है। मुकाबले में भाजपा और बसपा भी अच्छी भूमिका में हैं। 403 सदस्यों वाली यूपी विधानसभा में साल 2012 के विधानसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी ने 224 सीट जीतकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी जबकि बसपा को 80, बीजेपी को 47, कांग्रेस को 28, रालोद को 9 और अन्य को 24 सीटें मिलीं थीं।

First Published on January 21, 2017 10:33 am