काशी विश्वनाथ-काल भैरव के दर पर पीएम नरेंद्र मोदी, 80% हिन्दू आबादी वाले वाराणसी में मतदान 8 मार्च को

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार (4 मार्च) को प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर और काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना की, साथ ही हिन्दुत्व विचारक पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। पूर्वी उत्तर प्रदेश के इस नगर में भाजपा के पक्ष में मतदाताओं को गोलबंद करने का प्रयास करते हुए मोदी ने वाराणसी की सड़कों में रोडशो किया जिसमें लोगों को हुजूम उमड़ पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी का रोडशो बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय से शुरू हुआ जहां उन्होंने हिन्दुत्व विचारक पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। रोडशो में लोगों की भारी भीड़ देखी गई।

वाराणसी में प्रधानमंत्री का रोडशो उस दिन हुआ जिस दिन उत्तरप्रदेश विधानसभा चुनाव में छठे चरण के लिए 49 सीटों पर मतदान हो रहा है जिसमें गोरखपुर और आजमगढ़ शामिल है। वाराणसी क्षेत्र में 80 प्रतिशत हिन्दू आबादी है और उत्तरप्रदेश विधानसभा चुनाव में अच्छे प्रदर्शन के लिए एक बार फिर भाजपा मोदी पर काफी हद तक निर्भर दिख रही है । उत्तरप्रदेश में भाजपा 15 वर्षो से सत्ता से बाहर है। भाजपा का मानना है कि एक घंटे तक चले इस रोडशो से उसे 8 मार्च को होने वाले अंतिम चरण के चुनाव में 40 सीटों पर काफी फायदा होगा जिसका अधिकांश क्षेत्रीय चैनलों ने सीधा प्रसारण किया ।

रोडशो के दौरान प्रधानमंत्री की झलक पाने के लिए लोगों का हुजूम बनारस की सड़कों पर उमड़ पड़ा । लोग कई तरह के नारे लगा रहे थे जिसमें ‘सुबह बनारस, शाम बनारस : मोदी तेरे नाम बनारस’, मोदी, मोदी, जैसे नारे शामिल हैं। प्रधानमंत्री हाथ उठाकर और हाथ जोड़कर लोगों को अभिवादन कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बाद में काशी विश्वनाथ मंदिर और काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना की जिसे इस प्राचीन शहर में हिन्दुओं का दो प्रमुख स्थान माना जाता है। मोदी ने बाद में ट्वीट किया, ‘बाबा विश्वनाथ मंदिर जाकर सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूं । हर हर महादेव । काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना करके भाग्यशाली महसूस कर रहा हूं।’

उत्तर प्रदेश चुनाव में भाजपा का सपा-कांग्रेस गठबंधन और मायावती नीत बसपा से कड़ा मुकाबला है और पार्टी को उम्मीद है कि राज्य के पूर्वी हिस्से अच्छा प्रदर्शन करके वह 403 सीटों वाले विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा हासिल कर सकती है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इससे पहले 2014 के लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान वाराणसी में रोडशो किया था जिस सीट से वह सांसद हैं। भाजपा ने 2014 के लोकसभा चुनाव में जबर्दस्त जीत हासिल की थी और अपना दल के साथ भाजपा गठबंधन को 80 में से 73 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। तीन वर्ष बाद उत्तरप्रदेश विधानसभा चुनाव में अच्छे प्रदर्शन के लिए एक बार फिर भाजपा मोदी पर काफी हद तक निर्भर दिख रही है।

नीतीश कुमार ने गंगा सफाई अभियान को लेकर केंद्र सरकार पर साधा निशाना, हरकत में आई मोदी सरकार

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on March 5, 2017 12:04 am