अपना आभामंडल खोता देख छटपटा रहे हैं मोदी: गहलोत

कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपने आभामंडल को बचाने की छटपटाहट भरी कोशिश करने का आरोप लगाते हुए कहा कि विश्वसनीयता खोने की वजह से उनका यह प्रयास बेकार जा रहा है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्य समन्वयक अशोक गहलोत ने सोमवार को यहां एक बातचीत में एक मिसाल देते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का आभामंडल बिल्कुल अलग था। मगर मोदी का आभामंडल अपनी चमक खोता जा रहा है। हालांकि उन्होंने दोनों के बीच तुलना से इनकार किया। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा ‘मोदी को एक मौका मिला था, मगर उन्होंने इसे खो दिया है। लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे वरिष्ठ भाजपा नेताओं को किनारे कर दिया गया है, वहीं पार्टी कार्यकर्ता घुटन महसूस कर रहे हैं।’

उन्होंने कहा कि एक के बाद एक विफलताओं की वजह से मोदी के जहन में असुरक्षा की भावना घर कर गई है, जो प्रदेश विधानसभा चुनाव में हताशा के रूप में बाहर निकल रही है। वह अपने आभामंडल को बचाने की जद्दोजहद तो कर रहे हैं, लेकिन विश्वसनीयता का क्षरण उनका पीछा कर रहा है। गहलोत ने कहा कि भाजपा में ‘तानाशाही’ अपना सबसे बदनुमा रूप ले चुकी है। इस वक्त मोदी की वही छवि बन गई है जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की है।उन्होंने कहा कि 2014 में करीब 30 साल के बाद केंद्र में कोई पार्टी सत्ता में आई और प्रधानमंत्री मोदी के शुरुआती वचनों से यह माना गया कि इस सरकार को अगले दस साल तक कोई हिला भी नहीं पाएगा, लेकिन अभी ढाई साल भी नहीं बीते हैं और उनकी कलई खुलने लगी है। गहलोत ने कहा कि कांग्रेस को सत्ता की भूख नहीं है, लेकिन उसका मानना है कि भाजपा का उत्तर प्रदेश में वही हाल होने वाला है, जो दिल्ली और बिहार में हुआ था।

इलाहाबाद में अखिलेश यादव और राहुल गांधी का संयुक्त रोड शो

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on February 22, 2017 5:18 am