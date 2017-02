उत्तर प्रदेश चुनाव: बनारस में पीएम मोदी के बड़े भाई ने संभाला मोर्चा, बीजेपी के लिए मांग रहे हैं घर घर जाकर वोट

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सभी पार्टी जीतने की लिए पूरा प्रयास कर रही है। बीजेपी भी इस चुनाव के जीतने के लिए पूरी मेहनत कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस से सांसद हैं। ऐसे में बनारस में पार्टी के प्रदर्शन पर भी सबकी निगाहें रहेंगी। बनारस दक्षिण से पार्टी उम्मीदवार नीलकंठ तिवारी के प्रचार में इन दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े भाई सोम मोदी भी दिखाई दे रहे हैं। सूत्रों के अनुसार पार्टी ने इस सीट से सात पर बार के विजेता श्यामदेव रॉय चौधरी की जगह एक नए चेहरे को मौका दिया है। जिसके चलते लोकल कार्यकर्ता में गुस्सा है। ऐसे में पार्टी की तरफ से सोम मोदी अपने भाई के संसदीय क्षेत्र में नीलकंठ तिवारी के लिए प्रचार कर रहे हैं।

सोम मोदी घर घर जाकर बीजेपी को वोट देने की अपील कर रहे हैं। तो वहीं शहर के कंपनी बाग गर्डन में सुबह की सैर पर आए लोगों से भी वो वोट देने की अपनी करते नजर आ रह है। हालांकि सोम मोदी राजनीति में सक्रिए नहीं है लेकिन अपने भाई के संसदीय क्षेत्र के लिए वो विशेष रूप से वक्त निकाल कर प्रचार में लगे हैं। शहर की राजनीति में उनके होने से पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह बन रहा है। बनारस में प्रधानमंत्री मोदी की 3 मोर्च को रैली होनी है। वैसे कांग्रेस में ये परिपाटी काफी पुरानी है। प्रियंका गांधी रायबरेली और अमेठी में कांग्रेस के लिए विशेष रूप से प्रचार करती है। अब इसी तरह का चलन बीजेपी में भी देखने को मिल रहा है।

First Published on February 21, 2017 6:41 am