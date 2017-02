उत्तर प्रदेश: पीस पार्टी के अध्यक्ष पर यौन शोषण का मामला दर्ज

पीस पार्टी के अध्यक्ष डॉ. अय्यूब पर एक लड़की के कथित यौन शोषण का मामला दर्ज किया गया है। लड़की की शुक्रवार रात मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि पीड़िता के भाई ने एफआइआर दर्ज कराई है जिसमें आरोप है कि अच्छी शिक्षा का वायदा कर डा. अय्यूब उसकी बहन का यौन शोषण कर रहे थे। अय्यूब ने लड़की को ऐसी दवाइयों के इंजेक्शन दिए जिससे उसकी किडनी और लीवर खराब हो गए। मड़ियाव थाने के इंस्पेक्टर नागेश कुमार मिश्र ने बताया कि पीड़िता संत कबीरनगर से पांच साल पहले यहां आई थी।

अय्यूब उसे अच्छी शिक्षा दिलाने के नाम पर लेकर आए थे और लगातार लड़की के साथ कथित रूप से बलात्कार करते रहे। लड़की को शुक्रवार सुबह राजधानी के किंग जार्ज मेडिकल विश्वविद्यालय के अस्पताल में दाखिल कराया गया था, जहां देर रात उसकी मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि अय्यूब के खिलाफ बलात्कार व आपराधिक धमकी सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। अय्यूब के उत्तर प्रदेश में कई अस्पताल हैं। वे इस समय खलीलाबाद से विधायक हैं और इसी सीट से फिर उम्मीदवार हैं।

रेप के आरोपी गायत्री प्रजापति रैली के दौरान रो पड़े; कहा- "अमित शाह और मोदी ने मेरे खिलाफ साजिश की"

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on February 26, 2017 12:47 am