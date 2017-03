टाउन हॉल में मोदी ने उत्तर प्रदेश में लोगों को दिलाया याद, वड़ोदरा के स्थान पर वाराणसी को चुना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार (4 मार्च) को कहा कि उन्होंने वड़ोदरा के स्थान पर वाराणसी को चुना क्योंकि वह इस प्राचीन मंदिर नगरी का पुराना वैभव बहाल करना चाहते थे। उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र में टाउन हॉल सभा में उत्तर प्रदेश के मतदाताओं से भावनात्मक रिश्ता कायम करने कोशिश करते हुए कहा, ‘मैं अपने गृह प्रदेश में वड़ोदरा और वाराणसी से लोकसभा चुनाव जीता था। मैंने वाराणसी को चुना क्योंकि मैं विश्व की इस प्राचीनतम नगरी के खोये हुए वैभव को बहाल करना चाहता हूं।’ उन्होंने अपना भाषण ‘हर हर महादेव’ से शुरू किया जो इस प्राचीन नगरी में निवासियों के लिए अभिवादन का पुराना तरीका है।

मोदी ने अपनी पहली कुछ पंक्तियां स्थानीय भाषा भोजपुरी में कही और काशी विश्वनाथ एवं काल भैरव मंदिरों में आने का मौका मिलने को लेकर अपनी खुशी प्रकट की। काशी विश्वनाथ इस शहर के मुख्य देवता हैं जबकि कालभैरव को काशी का कोतवाल कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में सात चरणों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और मोदी के निर्वाचन क्षेत्र बनारस में आठ मार्च को अंतिम चरण में मतदान है।

आज (शनिवार, 4 मार्च) के रोडशो को लेकर उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की कांग्रेस की मांग से नाराज प्रतीत हो रहे मोदी ने कहा, ‘प्रधानमंत्री एवं सांसद होने के अलावा मैं एक छोटा भाजपा कार्यकर्ता भी हूं। मुझे वह दिन भी याद है जब लोकसभा चुनाव के दौरान शहर में चुनाव अधिकारियों ने मुझे रैली करने के मौके से वंचित कर दिया था। रैली की अनुमति अंतिम घड़ी में दी गयी। मुझे आश्चर्य होता है कि ऐसा निर्णय करने के लिए चुनाव अधिकारियों पर कैसा दबाव रहा होगा।’

उन्होंने कहा, ‘विधानसभा चुनाव लोकतंत्र का पर्व है और मैंने पवित्र मंदिर जाने के रास्ते में खुले वाहन से सफर कर अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों से संवाद करने के मौके का लाभ उठाया।’ उल्लेखनीय है कि जिला प्रशासन ने उन्हें 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान शहर के एक भीड़भाड़ वाले इलाके में रैली करने की इजाजत नहीं दी थी। अमित शाह और अरुण जेटली समेत भाजपा नेता तब विरोध में धरना पर बैठ गए थे।

First Published on March 5, 2017 12:21 am