जीत के बाद अमित शाह – नरेंद्र मोदी की फोन पर हुई संक्षिप्त बात, राजनाथ सिंह की बधाई पर शाह ने भी किया वही कमेंट

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मिली जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के अध्यक्ष अमित शाह के बीच फोन पर कुछ देर बात हुई। अमित शाह ने मीडिया के सामने आकर जनता और अपने कार्यकर्ताओं का शुक्रिया किया। वहीं पीएम मोदी ने भी ट्वीट करके सबका धन्यवाद किया। दोनों ने जनता, कार्यकर्ताओं का शुक्रिया किया था। गृह मंत्री राजनाथ सिंह और अमित शाह की भी बात हुई थी। राजनाथ सिंह ने अमित शाह से कहा था, ‘ये आपकी जीत है’, इसके बदले में अमित शाह ने भी राजनाथ सिंह को कहा, ‘यह आपकी जीत है।’

अब 2017 में हुए विधान सभा चुनावों में भाजपा ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जीत दर्ज कर ली है। हालांकि, पंजाब की सत्ता उसके हाथ ने निकल गई। इसके अलावा गोवा में भी उसकी सरकार बनने पर असमंजस बना हुआ है।

यूपी में बीजेपी का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा। कुल 403 सीटों में से बीजेपी को कुल 312 सीटें मिलीं। वहीं गठबंधन के साथ बीजेपी को 325 सीट मिली हैं। वहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन को कुल 54 सीटों से संतोष करना बड़ा। इसके अलावा मायावती की बहुजन समाज पार्टी (बसपा) को कुल 19 सीटें मिलीं। हार के बाद मायावती ने ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप भी लगाया था। अमित शाह ने तो उनके आरोपों को तूल नहीं दी थी लेकिन सपा के अखिलेश यादव, उत्तराखंड के हरीश रावत और लालू प्रसाद यादव ने मायावती का समर्थन किया था।

देखिए संबंधित वीडियो

First Published on March 12, 2017 10:46 am