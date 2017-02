उत्तर प्रदेश चुनाव: अल्पसंख्यक मतदाताओं के इधर से उधर होने से सांसत, धर्मगुरुओं के चुप्पी तोड़ने के बाद पैदा हुए नए हालात

विधान सभा चुनाव में इस बार बड़े राजीतिक दल भले ही भिन्न कारणों को लेकर अपनी-अपनी जीत का दावा भर रहे हैं पर असलियत यही है कि शुरुआती चरणों के मतदान के साथ ही यह साफ होने लगा है कि हारजीत में अहम भूमिका निभाने वाले मुसलिम मतदाता का रुख बदल गया है। अल्पसंख्यक समुदाय के जाने-माने धर्मगुरुओं ने भी पिछले कुछ दिनों के दौरान अपनी चुप्पी तोड़ दी है। इससे संकेत साफ है कि अल्पसंख्यकों के वोटों का बसपा के पक्ष में ध्रुवीकरण हो रहा है। यह ध्रुवीकरण न सिर्फ गठबंधन कर सत्ता हासिल करने की कोशिश में लगी कांग्रेस व सपा के मंसूबों पर पानी फेर सकता है बल्कि मोदी के जादू को कैश कर एक अरसे बाद यूपी की सत्ता हथियाने के सपने देख रही भाजपा के इरादों पर भी पानी फेर सकता है। यूपी के चुनावी परिदश्य में लगातार हो रहे बदलाव का सीधा फायदा सपा व भाजपा की विरोधी पार्टी मायावती की बहुजन समाज पार्टी को मिल रहा है। यह पहली बार हुआ है जबकि अल्पसंख्यकों के सुन्नी व शिया समुदाय किसी अहम मुद्दे पर एकमत हुए हैं।

जानकार बताते हैं कि पिछले कई महीनों से सुन्नी व शिया समुदाय इस बात पर सहमत हैं कि इस विधानसभा चुनाव में कोई राजनीतिक दल उन्हें अपने वोटबैंक की तरह इस्तेमाल न करे। पिछली सरकारों में अल्पसंख्यकों की अरसे से चली आ रही मांगों पर कोई सकारात्मक कदम सामने न आने पर अल्पसंख्यकों ने एकजुट होकर यह तय किया है कि अब वे और इस्तेमाल नहीं होंगे। उनकी कौम का वोट उसे ही मिलेगा जो सत्ता में आने के बाद उनके हित में कदम उठाएगा। सूत्रों के अनुसार बसपा सुप्रीमो मायावती के साथ अल्पसंख्यकों के दोनों संप्रदायों के कई बड़े उलेमा की वार्ता हो चुकी है जिसमें आपसी सहमति बन चुकी है। इसके बाद ही उत्तर प्रदेश से देकर दिल्ली तक उलेमा यह बयान दे चुके हैं कि न वे भाजपा को वोट देंगे न ही सपा व कांग्रेस गठबंधन को। पिछले दिनों मौलाना जव्वाद समेत कई बड़े धर्मगुरुओं ने बयान दे दिया है कि मुसलमान बीएसपी को वोट देंगे। इनमें शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद, मौलाना हबीब हैदर, मौलाना रजा हुसैन, मौलाना अनीस जायसी के साथ सुन्नी धर्मगुरु मौलाना अशरफ किछौछवी, मौलाना अंसार रजा, मौलाना जहीर नवाज (सूफी), मौलाना हसनैन बकई, मौलाना आमिर रशादी व मौलाना बुखारी आदि के नाम शामिल हैं। मुसलिम धर्मगुरुओं के बसपा के समर्थन में आ रहे बयानों से सपा व भाजपा नेताओं की चिंता जरूर बढ़ गई है। उलेमा काउंसिल भी बसपा का साथ देने का इशारा कर चुकी है। हालात को भांपते हुए भाजपा पहले ही मुसलिम वोटों के ध्रुवीकरण की काट के लिए संघ की मदद मांग चुकी है।

संघ भी वोटरों को घर-घर से निकालने के लिए अपनी रणनीति बना चुका है। बदले हालात से चिंतित सपा ने भी अपने हितैषी कुछ धर्मगुरुओं से अपने पक्ष में बयान दिलाया है। इसके साथ ही पार्टी ने उन मुसलिम नेताओं को, जो पिछले विधानसभा चुनाव में जीत हासिल कर चुके हैं, को अल्पसंख्यकों का वोट पार्टी के पक्ष में हासिल करने के लिए युद्धस्तर पर जुटने को कहा हुआ है। सपा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के साथ ही कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी भी सत्ता में आने पर अल्पसंख्यकों के हित में तमाम कदम उठाए जाने के वायदे करते नहीं थक रहे हैं।

First Published on February 22, 2017 5:13 am