उत्तर प्रदेश चुनाव: अंधेरे में घिरा है रोशन करने वाला दुद्धी क्षेत्र, मिर्जापुर की इस सीट पर कड़ा मुकाबला

राजेन्द्र तिवारी

उत्तर प्रदेश को बिजली से रोशन करने वाला दुद्धी क्षेत्र खुद अंधेरे में है। गरीबी, अशिक्षा, पिछड़ापन और विस्थापन का दंश झेल रहे आदिवासी बाहुल दुद्धी इलाके को पहली बार अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किया गया है। इस सीट पर बसपा प्रत्याशी विजय गोड़ आठवीं जीत के लिए मैदान में हैं। सपा, कांग्रेस, भाजपा से अबकी बसपा में पहुंचे गोड़ का मुकाबला भाजपा-अपना दल प्रत्याशी हरीराम चेरो और सपा-कांग्रेस गठबंधन के अनिल कुमार सिंह से है।

1980 से दुद्धी विधानसभा सीट पर विजय सिंह गोड़ का ही दबदबा रहा है। पिछली बार अनुसूचित सीट के रूप में दुद्धी आरक्षित श्रेणी में था। लिहाजा अनुसूचित से अनुसूचित जनजाति के श्रेणी में आए विजय गोड़ चुनाव नहीं लड़ पाए थे। तब उन्होंने अपनी प्रिय सहयोगी रूबी को चुनाव लड़ाकर जिताया था। इस बार वे खुद बसपा प्रत्याशी के रूप में मैदान में हैं। भाजपा और सपा ने विजय सिंह को घेरने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। यहां का चुनाव विजय सिंह बनाम अन्य पार्टी का हो गया है।

जनपद सोनभद्र का दुद्धी विधानसभा क्षेत्र पहले से खास रहा है। यहां आजादी के बाद से ही औद्योगिक विकास की कहानी लिखी जाने लगी थी। यह क्षेत्र 10 हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन के लिए जाना जाता है। इस विकास का इनाम जो यहां के लोगों को मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया है। एक ओर जहां औद्योगिक विकास के नाम पर लोग विस्थापन का शिकार है, वहीं दूसरी तरफ औद्योगिक विकास का खामियाजा भी यहां के लोगों को पर्यावरण प्रदूषण के रूप में झेलना पड़ रहा है। लोग विकलांगता के शिकार हो रहे हैं। लाह चीरौंजी, बहेरा, आंवला जैसी वनोपयोगी चीजों से अपनी जीविका चलाने वाले गिरिवासी आज इनके उत्पादन में आई गिरावट से सीधे प्रभावित हैं, वहीं रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी मौलिक सुविधाएं इस क्षेत्र में नगण्य हंै। चुनावों में ये मुद्दे काफी पीछे छूट चुके हैं। इस इलाके में रोजगार और प्रदूषण मुद्दा नहीं है, बल्कि जातीय गुणा भाग ही ज्यादा है।

भाजपा अपना दल प्रत्याशी हरीराम चेरो को भाजपा के परंपरागत वोट के साथ अपना दल के पटेल और अपने स्वजातीय वोटों का सहारा है। उधर, अनिल सिंह सपा और कांग्रेस के वोटों के भरोसे लड़ रहे हैं। 1980 से 2007 तक लगातार सात चुनाव विजय गोड़ को इस बार मोदी फैक्टर से जुझना पड़ रहा है। कभी उनकी सहयोगी रही वर्तमान विधायक रूबी प्रसाद इस बार सपा के चुनाव प्रचार में है। बहरहाल, इस क्षेत्र में विजय सिंह से ही अन्य प्रत्याशी लड़ रहे है।

First Published on March 7, 2017 5:01 am