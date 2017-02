उत्तर प्रदेश चुनाव: पहले चरण में कई दागी मैदान में

उत्तर प्रदेश में 11 फरवरी को विधानसभा चुनाव के पहले चरण में जब मतदाता मतदान करने जाएगा तो उसके सामने 836 उम्मीदवारों में से अपने जनप्रतिनिधि का चुनाव करना होगा। इन 836 उम्मीदवारों में से 302 ने एक करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति की घोषणा की है। 168 उम्मीदवारों के खिलाफ अलग-अलग धाराओं में आपराधिक मामले दर्ज हैं जिनमें से 143 पर गंभीर अपराध के आरोप लगे हैं।

एसोसिएशन फोर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने शनिवार एक रिपोर्ट में कहा, ‘836 उम्मीदवारों में 302 करोड़पति हैं। बसपा के 73 में 66, भाजपा के 73 में 61, सपा के 51 में 40 और कांग्रेस के 24 में 18, रालोद के 57 में 41 और 293 निर्दलीय उम्मीदवारों में 43 ने एक करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति घोषित की है।’

उत्तर प्रदेश चुनाव के पहले चरण में चुनाव लड़ रहे प्रति उम्मीदवार की औसत संपत्ति 2.81 करोड़ रुपए है। एडीआर की रिपोर्ट में कहा गया है, ‘विश्लेषण किए गए 836 उम्मीदवारों में 168 ने अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले घोषित किए हैं।’

रिपोर्ट के मुताबिक 143 उम्मीदवारों ने हत्या, हत्या की कोशिश, अपहरण, महिलाओं के खिलाफ अपराध सहित गंभीर आपराधिक मामले घोषित किए हंै। बाकी पेज 8 पर कुल 186 उम्मीदवारों ने अपना पैन विवरण घोषित नहीं किया है । उत्तर प्रदेश इलेक्शन वाच और एडीआर ने पहले चरण का चुनाव लड़ रहे पांच राष्ट्रीय, आठ राज्य, 85 गैर मान्यताप्राप्त दल और 293 उम्मीदवारों सहित 98 राजनीतिक दलों से 839 उम्मीदवारों में 836 द्वारा दिए गए हलफनामे का आकलन किया है।

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017: किसके बीच है मुकाबला, कौन रहा है विजेता जानिये

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on February 5, 2017 1:36 am