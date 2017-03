LIVE UP चुनाव 2017: 49 सीटों पर वोटिंग शुरू, योगी आदित्यनाथ ने डाला वोट

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के छठे चरण की वोटिंग शुरू हो चुकी है। छठे चरण में सात जिलों की 49 सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। इसी बीच गोरखपुर से बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ ने अपना वोट डाल दिया है। साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी ने भी लोगों से ट्वीट के जरिए वोट डालने की अपील है। मुलायम सिंह यादव के लोकसभा क्षेत्र आजमगढ़ में भी वोटिंग हो रही है। वहीं भाजपा के फायरब्रैंड नेता सांसद महन्त आदित्यनाथ के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र गोरखपुर और माफिया-राजनेता मुख्तार अंसारी के क्षेत्र मऊ और केन्द्रीय मंत्री कलराज मिश्र के संसदीय क्षेत्र देवरिया में चुनाव पर खास नजर रहेगी। छठे चरण में नेपाल से सटे महराजगंज और कुशीनगर के साथ-साथ गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, मऊ और बलिया जिलों की 49 सीटों पर वोटिंग है।

वर्ष 2012 में इन सीटों में से सपा ने 27, बसपा ने नौ, भाजपा ने सात तथा कांग्रेस ने चार सीटें जीती थी, जबकि दो सीटें अन्य के खाते में गयी थीं। इस चरण में सबसे ज्यादा 23 उम्मीदवार गोरखपुर सीट पर मैदान में हैं, जबकि सबसे कम सात उम्मीदवार मऊ जिले की मोहम्मदाबाद गोहना सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आजमगढ़ में विधानसभा की 10 सीटें हैं। वर्ष 2012 में हुए पिछले विधानसभा चुनाव में सपा ने इनमें से नौ सीटें जीती थीं। हालांकि मुलायम ने इस बार आजमगढ़ में एक भी रैली को सम्बोधित नहीं किया है।

Load more entries…

देखिए संबंधित वीडियो

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on March 4, 2017 6:47 am