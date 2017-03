LIVE UP चुनाव 2017: आखिरी चरण के लिए वोटिंग शुरू, पूर्वांचल में दांव पर है पीएम नरेंद्र मोदी की साख

UP Chunav 2017: उत्‍तर प्रदेश में युवा और पहली बार वोट डाल रहे मतदाताओं की भारी संख्‍या है। उनका मूड नतीजों पर बड़ा असर डालेगा। (PTI Photo)

उत्‍तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 के सातवें और आखिरी चरण के लिए बुधवार को वोट डाले जा रहे हैं। पूर्वी यूपी की 40 सीटों पर हो रहे चुनाव में कुल 535 उम्मीदवार मैदान में हैं। इन सीटों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी भी शामिल है। नक्सलवाद से प्रभावित जिलों सोनभ्रद, मिर्जापुर और चंदौली से इतर वाराणसी संसदीय क्षेत्र के तहत आने वाली सीटों पर सबकी नजरें टिकी हैं। आखिरी चरण में कुल 1.41 करोड मतदाता अपना वोट डाल सकेंगे। इनमें से 64.76 लाख महिलाएं हैं। मतदान के लिए चुनाव आयोग द्वारा कुल 14, 458 मतदान बूथ बनाये गये हैं। सातवें चरण में भाजपा 32 सीटों पर चुनाव लड रही है, जबकि 4-4 सीटें अपने सहयोगी- अपना दल और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को दी हैं। बसपा ने सभी सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं। सपा 31 सीटों पर उतरी है तो उसकी सहयोगी कांग्रेस शेष नौ सीटों पर चुनाव लड़ रही है। दुद्धी, राबर्टसगंज और चकिया सीट पर मतदान सुबह सात बजे से शाम चार बजे तक जबकि अन्य सभी मतदान केंद्रों पर सुबह सात बजे से शाम पांच बजे तक मतदान होगा।

आखिरी चरण के लिए खुद पीएम नरेंद्र मोदी अपनी कैबिनेट समेत तीन दिनों तक वाराणसी में डेरा डाले रहे। पीएम ने तीनों दिन रोडशो किया, मंदिरों में दर्शन किया और कई कार्यक्रमों में जनसंपर्क किया। जवाब में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भी चुनाव प्रचार किया। अखिलेश के साथ पत्नी डिम्पल ने भी कई चुनाव सभाएं कीं।

UP Chunav 2017 Live Updates:

Load more entries…

अखिलेश यादव ने कहा, "मायावती बीजेपी के साथ कभी भी मना सकती हैं रक्षा बंधन"

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on March 8, 2017 6:55 am