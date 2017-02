LIVE UP चुनाव 2017: 5वें चरण का मतदान शुरू, 51 सीटों पर डाले जा रहे वोट

UP Chunav 2017: चुनावों के दौरान एक दूसरे पर विरोध में बिगड़े राजनीतिज्ञों के बोल (प्रतीकात्मक तस्वीर)

उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अवध क्षेत्र के 11 जिलों की कुल 52 में से 51 सीटों पर सोमवार को वोट डाले जा रहे हैं। एक सीट, आंबेडकरनगर जिले की आलापुर में सपा के उम्मीदवार चंद्रशेखर कनौजिया के निधन के कारण चुनाव आयोग ने यहां मतदान की तारीख नौ मार्च निर्धारित की है। पांचवें चरण के मतदान में कई बहुचर्चित उम्मीदवारों और दिग्गजों की किस्मत वोट डालने की मशीनों में कैद हो जाएगी। पांचवे चरण में नेपाल से सटे पूर्वी उत्तर प्रदेश और तराई के जिलों बलरामपुर, गोंडा, फैजाबाद, आंबेडकरनगर, बहराइच, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीरनगर, अमेठी और सुल्तानपुर जिलों की सीटों पर मतदान हो रहे हैं, जिसके लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। नेपाल से लगी सीमा सील कर दी गई है। कई सीटों पर रोचक मुकाबला हो रहा है।

अमेठी की सीट खास वजह से चर्चा में है। यहां एक राजा की दो रानियां आमने-सामने है। वहां की पूर्व रियासत के पारिवारिक निवास ‘भूपति भवन’ के अलग-अलग हिस्सों में रहने वाली अमिता सिंह (कांग्रेस टिकट पर) और गरिमा सिंह (भाजपा) मैदान में हैं। कांग्रेस नेता और अमेठी की पूर्व रियासत के वारिस संजय सिंह की दूसरी पत्नी हैं अमिता। जबकि, गरिमा उनकी पहली पत्नी हैं। दोनों के मुकाबले में तीसरा कोण समाजवादी पार्टी के गायत्री प्रसाद प्रजापति बना रहे हैं। अखिलेश यादव कैबिनेट में मंत्री रहे प्रजापति को मुलायम सिंह यादव का नजदीकी माना जाता है।

पांचवें चरण में ही गोंडा के तरबगंज से विनोद कुमार सिंह उर्फ पंडित सिंह, अयोध्या से तेज नारायण पांडेय उर्फ पवन पांडेय और अकबरपुर से बसपा के प्रदेश अध्यक्ष राम अचल राजभर भी मैदान में हैं। इस चरण में अमेठी समेत सिर्फ 14 सीटों पर ही कांग्रेस ने उम्मीदवार खड़े किए हैं। 37 सीटों पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं। छह सीटों पर कांग्रेस और सपा के उम्मीदवार आमने-सामने हैं। सात जिलों में ही कांग्रेस ने उम्मीदवार उतारे हैं। फैजाबाद, श्रावस्ती, संतकबीरनगर और आंबेडकरनगर में उसे गठबंधन के तहत एक भी सीट नहीं मिली है। राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र अमेठी में कांग्रेस को दो सीटें- जगदीशपुर और तिलोई ही मिली थीं, लेकिन ऐन मौके पर उसने अमेठी से अमिता सिंह और गौरीगंज से मोहम्मद नईम को उतार दिया। जगदीशपुर में राधेश्याम कनौजिया और तिलोई में विनोद मिश्रा कांग्रेस के टिकट पर मैदान में हैं। सुल्तानपुर की केवल एक सीट कादीपुर कांग्रेस को मिली है, जहां उसने अंगद कुमार को उम्मीदवार बनाया है।

यहां पढ़ें लाइव अपडेट:

First Published on February 27, 2017 7:17 am