LIVE UP चुनाव 2017: चौथे चरण की वोटिंग शुरू, 53 सीटों पर 680 उम्मीदवार

UP Chunav 2017: वोट डालने के लिए लाइन में बारी का इंतजार करती महिलाएं। (File Photo)

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए राजनीतिक दलों के जोरदार प्रचार अभियान के बाद बुंदेलखण्ड क्षेत्र के विभिन्न जिलों समेत 12 जिलों की 53 सीटों के लिए मतदान शुरू हो गया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र रायबरेली के साथ-साथ प्रतापगढ़, कौशाम्बी, इलाहाबाद, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, हमीरपुर, चित्रकूट और फतेहपुर जिलों की 53 सीटों पर कुल 680 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। साल 2012 में इन 53 सीटों पर हुए चुनाव में सपा को 24 सीटों पर सफलता प्राप्त हुई थी। इसके अलावा बसपा ने 15, कांग्रेस ने छह, भाजपा ने पांच तथा पीस पार्टी ने तीन सीटें जीती थीं।

चौथे चरण में 84 हजार महिला और 1032 अन्य समेत एक करोड़ 84 लाख मतदाता हैं। इस चरण में इलाहाबाद उत्तरी सीट पर सबसे ज्यादा 26 प्रत्याशी मैदान में हैं, वहीं खागा (फतेहपुर), मंझनपुर (कौशाम्बी) और कुंडा (प्रतापगढ़) में सबसे कम छह-छह उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं।

वीडियो- यूपी चुनाव ग्राउंड रिपोर्ट: सूबे में इस बार किसकी बनेगी सरकार

वीडियो- यूपी चुनाव ग्राउंड रिपार्ट: किसान चारों तरफ से मारा जा रहा है, किसी पार्टी को नहीं अन्‍नदाता की फिक्र



वीडियो- बुंदेलखंड: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा- "SCAM का मतलब सपा, कांग्रेस, अखिलेश और मुलायम"

First Published on February 23, 2017 7:00 am