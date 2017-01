रिपोर्ट्स का दावा: आप छोड़ बीजेपी का दामन थामेंगे कुमार विश्वास, लड़गे यूपी चुनाव

आम आदमी पार्टी (आप) के नेता कुमार विश्वास भारतीय जनता पार्टी ज्वॉइन कर सकते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक, दो तीन दिन में सबकुछ तय हो जाएगा। लिखा गया है कि अमित शाह की मौजूदगी में विश्वास बीजेपी ज्वॉइन करेंगे। हालांकि, कुमार विश्वास और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने इन खबरों को फर्जी बताया। वहीं खबर के मुताबिक, कुमार विश्वास उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी की टिकट पर चुनाव भी लड़ सकते हैं। बताया गया है कि कुमार विश्वास यूपी के साहिबाबाद से चुनाव लड़ना चाहते हैं। यह विधानसभा सीट गाजियाबाद जिले में पड़ती है। इस सीट से गृह मंत्री राजनाथ सिंह के लड़के पंकज सिंह भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। बीजेपी दोनों में से किसी एक को फाइनल करेगी। खबर में यह भी कहा गया है कि बीजेपी विश्वास को यह सीट देकर पंकज को नोएडा में चंदौली की सीट दे सकती है।

लिखा गया है कि विश्वास काफी कई महीनों से बीजेपी नेताओं के संपर्क में थे। इस वजह से इस बात की संभावना प्रबल हो गई कि वह पार्टी बदलने वाले हैं। माना जाता है कि आम आदमी पार्टी ने उन्हें साइडलाइन कर दिया है।

इससे पहले भी कुमार विश्वास से जुड़ी एक खबर आई थी। उसमें कहा गया था कि आम आदमी पार्टी ने पंजाब में चुनाव प्रचार के लिए जिन स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है उनमें पार्टी नेता कुमार विश्वास का नाम नहीं है। वहीं पार्टी ने सफाई देते हुए कहा था कि कुमार विश्वास पंजाब में नहीं गोवा में प्रचार करेंगे।

First Published on January 18, 2017 10:53 am