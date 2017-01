अखिलेश यादव ने तोड़ी नीतीश कुमार की टीम, JDU के सलाहकार को बनाया सपा का राष्ट्रीय प्रवक्ता

नीतीश कुमार के करीबी घनश्याम तिवारी ने शुक्रवार को समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली। उन्हें अखिलेश यादव ने पार्टी में शामिल किया। उनको सपा का राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया है। अबतक घनश्याम बिहार में जनता दल युनाइटेड (जेडयू) के सलाहकार थे। घनश्याम ने एमबीए की हुई है। उन्होंने अपनी पढ़ाई यूएस से की है। 35 साल के घनश्याम जेडयू की बिहार युनिट के मुख्य सलाहकार (2010-2015 तक) रहे। वह 2016 तक सीएम और पार्टी के मीडिया प्रवक्ता भी रहे। घनश्याम बिहार के रोहताश जिले के गोरारी गांव के रहने वाले हैं। उन्होंने अपने स्कूली शिक्षा कानपुर से की है। उनके पिता एयरफोर्स ऑफिसर थे। घनश्याम ने भारत के कई हिस्सों की यात्रा की है और उसके बाद वह उच्च शिक्षा के लिए विदेश गए थे।

घनश्याम ने बताया है कि उन्होंने Bill & Melinda Gates Foundation में भी काम किया है। वह 2010 में भारत आए थे। उसके बाद उन्होंने बिहार राज्य में शिक्षा से जुड़े कार्यक्रम पर जोर देना शुरू किया। उसके बाद 2010 में JD(U) के नेताओं से मिलने के बाद उन्हें राजनीति ज्वॉइन कर ली।

घनश्याम ने बताया कि वह 2012 में पहली बार अखिलेश से मिले थे। इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए घनश्याम ने कहा, ‘मेरा एक दोस्त अखिलेश के साथ काम कर रहा था। उसने मुझे अखिलेश के आइडियाज के बारे में बताया। मुझे अखिलेश शुरू से ही पसंद थे। वह एक युवा नेता के रूप में उभरे हैं। मुझे 2012 में भी सपा ज्वॉइन करने का ऑफर आया था लेकिन तब में किन्हीं कारणों से नहीं आ पाया था।’

घनश्याम ने बताया कि वह जनवरी में अखिलेश से मिले थे। अब घनश्याम लखनऊ शिफ्ट होने वाले हैं। वह नेशनल मीडिया में सपा का प्रतिनिधित्व करेंगे। यूपी चुनाव में भी वह सपा के लिए प्रचार करते नजर आएंगे।

इस वक्त की बाकी ताजा खबरों के लिए क्लिक करें

देखिए संबंधित वीडियो

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on January 28, 2017 8:54 am