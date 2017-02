उत्तर प्रदेश चुनाव: महाराजगंज में सभी पार्टी उम्मीदवारों पर भितरघात का भय भारी

जिले की पांच विधानसभा सीटों पर चार मार्च के होने वाले मतदान में सभी पार्टी के उम्मीदवारों ने प्रचार तेज कर दिया है। 2012 के चुनाव में सपा को तीन विधानसभा और बसपा व कांग्रेस को एक-एक विधानसभा सीट पर जीत मिली थी। भितरघात की आशंका के कारण पार्टी व उम्मीदवारों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। सदर महराजगंज विधानसभा से सपा के सुदामा प्रसाद जीते थे। 2017 के चुनाव में सपा-कांगे्रस गठबंधन के कारण कांग्रेस के आलोक प्रसाद को उम्मीदवार बनाया गया है। यहां पर चार बार कांग्रेस, चार बार भाजपा, दो-दो बार सपा व जनता पार्टी, एक-एक बार सोशलिस्ट, लोकदल, बीकेडी और केएमपीपी ने जीत हासिल की थी। महराजगंज सदर 1952 से ही अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित है। यहां हाथी कभी नहीं दौड़ सका। 1952 के चुनाव मे सुरक्षित सदर महराजगंज विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार सुखदेव प्रसाद विधायक बने। बाद में वे राज्यपाल भी बने। इस बार चुनाव में उनके बेटे आलोक प्रसाद को कांग्रेस से उम्मीदवार बनाया गया है। इसी विधानसभा से चार बार भाजपा ने भी जीत हासिल की थी।

1991 से 1993 तक भाजपा के रामप्यारे आजाद विधायक रहे।1993 से 1996, 1996 से 2002, 2002 से2007 तक तीन बार भाजपा के चंद्र्र किशोर विधायक बने। वे मंत्री भी रहे। चंद्र्र किशोर की पत्नी अर्चना ने टिकट मांगा था, पर शीर्ष नेतृत्व ने जयमंगल कनौजिया को भाजपा उम्मीदवार बनाया है। पनियरा विधानसभा क्षेत्र मे पूर्व मंत्री सपा नेता जनार्दन प्रसाद ओझा पांच बार विधायक चुने गए थे। उनके निधन के बाद उनकी बहू सुमन ओझा टिकट की दावेदार थीं। कांग्रेस के तलक अजीज को उम्मीदवार बनाया गया है। 2017 के चुनाव में विधान परिषद अध्यक्ष गणेश शंकर पांडेय को बसपा से टिकट मिला। भाजपा से चार बार विजयी रहे ज्ञानेंद्र सिंह चुनाव लड़ रहे है।सिसवा, फरेंदा, नौतनवा विधानसभा क्षेत्र में भी टिकट नहीं मिलने पर असंतुष्ट उम्मीदवार निर्दलीय पर्चा भरे हुए हैं या भितरधात की तैयारी में हैं। सभी पार्टियों की प्रतिष्ठा अलग-अलग गोलबंदी के कारण धूमिल हो रही है। नौतनवा क्षेत्र से सपा से टिकट नहीं मिलने के कारण अमनमणि त्रिपाठी ने निर्दलीय पर्चा भरा है। पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी के बेटे हैं। पेरोल पर आकर पर्चा भरा है। जिले के पांचों विधानसभा चुनाव में टिकट के दावेदार उम्मीदवार टिकट नहीं मिलने पर पार्टियों से संतुष्ट नहीं हैं।

स्मृति ईरानी की मार्कशीट नहीं होगी सार्वजनिक; दिल्ली हाई कोर्ट ने लगाई रोक

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on February 22, 2017 4:57 am