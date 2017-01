यूपी चुनाव: 92 साल की मां को व्हीलचेयर पर नामांकन दाखिल कराने ले गया बेटा, उसी सीट से खुद भी भरा पर्चा

यूपी विधानसभा चुनावों में शायद 92 साल की जल देवी सबसे उम्रदराज उम्मीदवार होंगी। उन्होंने आगरा के खेरागढ़ से मंगलवार को निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पर्चा भरा। 11 फरवरी को यूपी में पहले चरण का मतदान होगा। कठुमारी गांव की जलदेवी जागनेर ब्लॉक की जिला पंचायत की सदस्य भी हैं। उनके किसान बेटे रामनाख सेन सिकरवार कहते हैं कि वह चल फिर नहीं सकतीं, इसलिए हमें ही उन्हें व्हीलचेयर पर कलेक्ट्रेट अॉफिस ले जाना पड़ा, ताकि वह पर्चा भर सकें। बतौर उम्मीदवार यह उनका पहला चुनाव है। लेकिन यह चुनाव इसलिए खास है क्योंकि उनके 50 वर्षीय बेटे रामनाथ ने भी इसी सीट से पर्चा भरा है। यानी रामनाथ का मुकाबला चुनावों में अपनी मां से ही है। वह कहते हैं कि अगर मेरी मां ने मुझे नाम वापस लेने के लिए कहा तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। वह बताते हैं कि एक दशक से वह इलाके के लोगों के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं।

इस ढलती उम्र में भी वह आत्मविश्वास से लबरेज है। जनता की समस्याओं को दूर करने का जज्बा उनकी बातों में साफ दिखाई देता है। जल देवी पहले भी जिला पंचायत का चुनाव जीत चुकी है। उनकी इच्छा है कि वे जब तक जिंदा रहेंगी, चुनाव लड़ती रहेगी और उनके बाद उनकी इस विरासत को उनका बेटा आगे बढ़ाएगा। यूपी विधानसभा चुनावों में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के अखिलेश धड़े के बीच गठबंध के बावजूद बहुकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के बाद जिस तरह से बीजेपी को दिल्ली और बिहार में करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है, वैसे में उत्तर प्रदेश का चुनाव प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है।

मुख्यमंत्री चेहरे को सामने न लाकर एक बार फिर बीजेपी ने पीएम मोदी के चेहरे पर दांव खेला है। इसका कितना फायदा उसे इन चुनावों में मिलेगा, वह 11 मार्च को सामने आ ही जाएगा। इस बार उत्तर प्रदेश चुनावों में समाजवादी पार्टी में मचे घमासान के अलावा प्रदेश की कानून व्यवस्था, सर्जिकल स्ट्राइक, नोटबंदी और विकास का मुद्दा प्रमुख रहने वाला है। जहां एक ओर बीजेपी और बसपा प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर अखिलेश सरकार को घेर रही हैं, वहीं विपक्ष नोटबंदी के फैसले को भी चुनावी मुद्दा बना रहा है। यूपी विधानसभा में कुल 403 सीटें हैं. 2012 के विधानसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी ने 224 सीट जीतकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। पिछले चुनावों में बसपा को 80, बीजेपी को 47, कांग्रेस को 28, रालोद को 9 और अन्य को 24 सीटें मिलीं थीं।

First Published on January 26, 2017 10:05 am