चुनावी सभा में बोले आजम खान- अगर पाकिस्तान नहीं बंटा होता तो मैं होता प्रधानमंत्री

उत्तर प्रदेश में चुनाव बेहद नजदीक है। सियासी पारा बेहद गर्म है। सभी नेता अपने अपने पक्ष में महौल बनाने के लिए जमकर जनसभा कर रहे हैं। ऐसे में अपने बयानों के चलते हमेशा चर्चा में रहने वाले आजम खान ने एक बार फिर सुर्खियां बटोरने वाली बात कर दी। एक जनसभा में बोलते हुए आजम खान ने कहा कि अगर देश का बटवारा नहीं हुआ होता तो वो देश के प्रधानमंत्री होते। उन्होंने कहा कि, ” हमसे कहते हो पाकिस्तान चले जाओ, कैसे चले जाओ। आज भी 1947 में बंटा देश। आज भी पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुस्तानियों को क्षरणार्थी कहा जाता है। हमारा जीना हराम है। अगर पाकिस्तान नहीं बंटा होता। मैं प्रधानमंत्री होता।ये देश नहीं बंटा होता। हिंदु मुसलमान की ये नफरत ना होती। जैसे हम भाई-भाई बन कर रहते थे वैसे भाई भाई बनकर रहते।” इससे पहले आजम खान सभा में मुलायम की तरफ अपनी वफादारी दर्शाते हुए कहा कि अगर सामने कोई बंदूक लेकर आ जाए और उसमें एक गोली हो तो वो मुलायम के सामने आ जाएंगे और उनके लिए गोली भी खा लेंगे। क्योंकि देश को उनसे ज्यादा मुलायम की जरूरत है।

इससे पहले आजम खान प्रधानमंत्री मोदी को रावण भी कह चुके हैं। साथ ही ये भी बोल चुके हैं कि मुसलमानों के बिना कोई उत्तर प्रदेश का बादशाह नहीं बन सकता। आजम खान ने बिना मोदी का नाम लिए कहा कि हिंदुस्तान का बादशाह देशवासियों को चोर कहता है, जबकि सबसे बड़ा रावण लखनऊ में नहीं दिल्ली में रहता है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 11 फरवरी से 8 मार्च के बीच सात चरणों में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनावों के नतीजें 11 मार्च को आएंगे।

First Published on February 7, 2017 12:51 am