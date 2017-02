उत्तर प्रदेश चुनाव: फतेहपुर के 72 उम्मीदवारों में सिर्फ छह महिलाएं ही मैदान में

फतेहपुर जिले में पहला नागरिक होने का गौरव महिला के पास है। वोटर बनने में भी वह पुरुषों से ज्यादा पीछे नहीं है। अन्तर केवल सवा लाख का है। इसके बावजूद लोकतंत्र में जनता का नुमाइंदा बनने में इनकी भागीदारी न के बराबर है। जहां जिन क्षेत्रों में भागीदारी है भी वहां बडेÞ या मध्यम दल इन पर दांव लगाने से डरते हैं। लिहाजा इस बार भी विधानसभा चुनाव मेंं 72 प्रत्याशियों के बीच केवल 6 महिलाएं हैं। राजनीतिक दलों ने उन्हीं महिलाओं पर दांव लगाया है, जो अभी विधायक हैं या फिर दूसरे क्रम पर रही थीं। अलबत्ता क्षेत्रीय दलों ने हर बार की तरह इनके लिए झोली खोली है। अभी तक के आंकड़े यही बयान करते हैं कि विजेता और रनर के अलावा चुनाव मैदान में उतरने वाली कोई भी महिला ढाई प्रतिशत से ज्यादा जनाधार नहीं बटोर सकी है। ज्यादातर चुनाव में इनकी जमानत भी जब्त हुई है। वहीं, वर्ष 2012 में भी केवल 10 महिलाएं मैदान में थीं। सदर विधानसभा सीट से संगीता देवी (आरएसवीपी) को महज 0़.35 प्रतिशत वोट मिले। फहमीदा बेगम (आरएसएडी) को 0़15 फीसद, रानी देवी (निर्दल) को 0़.76 फीसद, शहर नकवी (एआईटीसी) को 0़.38 फीसद और रंजना चौहान (आरडीएचपी) को 0़.35 प्रतिशत वोट नसीब हुए। खागा सीट पर भाजपा की कृष्णा पासवान 33़.68 फीसद वोट पाकर जीतीं।

हुसैनगंज सीट से कांग्रेस की ऊषा मौर्या 24.4 फीसद वोट पाकर दूसरे नंबर आईं। लोकजन शक्ति पार्टी की रेखा पासवान को 2.़21 फीसद और निर्दलीय पुष्पा अग्रहरि को 0़.75 प्रतिशत वोट मिले।

अयाहशाह और बिन्दकी में कोई महिला प्रत्याशी नहीं रही। जहानाबाद सीट से कांग्रेस की वंदना राकेश शुक्ला को 6़.61 फीसद वोट मिले तथा वर्ष 2007 में भी केवल 6 महिलाएं मैदान में उतरी थीं।जहां सदर सीट से एनसीपी से फहमीदा बेगम को 0.66 फीसद और आदर्श लोकदल की लालसा देवी यादव को 0.05 फीसद वोट मिले। बिन्दकी, जहानाबाद और हसवां सीट से कोई महिला नहीं उतरी। किशनपुर सुरक्षित सीट पर भाजपा की कृष्णा पासवान 31.95 फीसद वोट पाकर दूसरे नंबर पर रहीं। निर्दलीय गीता देवी को 1़75 प्रतिशत वोट मिले। खागा सीट पर लोक जनशक्ति पार्टी की केतकी देवी को 1.03 फीसद और निर्दलीय देवकली को 0़.41 प्रतिशत वोट मिले। 2017 में मौजूदा विधायक भाजपा की कृष्णा पासवान खागा से प्रत्याशी हैं। हुसैनगज सीट से कांग्रेस की ऊषा मौर्या प्रत्याशी हैं। बिन्दकी से चेयरमैन जहानाबाद शाहीन हसन रालोद से प्रत्याशी हैं। बिन्दकी से ही रीता देवी कोरी बहुजन मुक्ति मोर्चा से उम्मीदवार हंै। गुलाबी गैंग की निर्दलीय प्रत्याशी हेमलता पटेल अयाहशाह से चुनाव लड रही हैं, जबकि सदर सीट से कमलेश कुमारी निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं।

..

BMC चुनाव 2017: आमिर खान के विज्ञापन पर मचा बवाल, शिवसेना और कांग्रेस खफा

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on February 23, 2017 5:06 am