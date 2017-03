बतौर गृह मंत्री यादें संजोने में लगे राजनाथ सिंह, सारे पैरामिलिटरी फोर्सेज से एल्बम भेजने को कहा

गृहमंत्री और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह। (PTI Photo by Nand Kumar/File)

यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने सीएम उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है। चुनाव के अंतिम चरण से पहले खबरें आ रही है कि यूपी में जीत को लेकर आश्वस्त बीजेपी सीएम पद के दावेदारों की लिस्ट तैयार कर रही है। इन दावेदारों में एक नाम गृह मंत्री और सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री रहे राजनाथ सिंह का भी है। हालांकि राजनाथ सिंह कई बार संदेश दे चुके हैं कि यूपी में वापस आने की उनकी कोई इच्छा नहीं है। लेकिन हाल में उनके ऑफिस द्वारा केंद्रीय सुरक्षा बलों और दिल्ली पुलिस को जारी निर्देश सिंह के भविष्य की राह बता रहे हैं। राजनाथ सिंह के दफ्तर की ओर सभी सुरक्षा बलों को निर्देश दिए गए हैं कि वह पिछले तीन साल में हुए कार्यक्रमों के फोटग्राफ का एलबम तैयार करवाए और उनको भिजवाए। सुरक्षा बलों को उन कार्यक्रमों का एलबम तैयार करवाने को कहा गया है जिनमें राजनाथ शामिल हुए।

बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और असम राइफल्स समेत सभी सुरक्षा बल एलबमों को फाइनल टच देने में लगे हैं। इन एलबमों में राजनाथ के विभिन्न कार्यक्रमों की 100-200 तस्वीरें हैं। वहीं, दिल्ली पुलिस ने 10 फोटोग्राफ्स का एक कैटालॉग तैयार किया है। यादें संजोने की खबरों के बाद लोग के बीच चर्चा शुरू हो गई है कि कोई यादें उसी वक्त संजोता है जब जाने की तैयारी कर रहा हो।

यूपी विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण के लिए 8 मार्च को वोटिंग होनी है। इस चरण में वाराणसी की 5 सीटों समेत कुल 40 सीटों पर मतदान होना है। 11 मार्च को मतगणना के बाद साफ हो जाएगा कि यूपी की सत्ता किसके हाथ में रहेगी। इस बीच खबरें आ रही है कि यूपी में जीत को लेकर आश्वस्त बीजेपी ने प्रदेश की कमान किसे सौंपी जाए इस मुद्दे पर विचार करना शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि पार्टी जिन नामों पर विचार कर रही है, उनमें यूपी बीजेपी के अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य, गोरखपुर के सांसद योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय रेल राज्यमंत्री मनोज सिन्हा, लखनऊ के मेयर दिनेश शर्मा का नाम शामिल हैं। इसके अलावा पार्टी पुराने चेहरों में राजनाश सिंह और उमा भारती पर दांव खेल सकती है।

वीडियो: "सपा- कांग्रेस का गठबंधन न होता, तो बीजेपी यूपी चुनावों में 300 से ज्यादा सीटें जीतती"

First Published on March 7, 2017 10:29 am