जरा ठहरिए, अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है यूपी चुनाव, इस सीट पर आज हो रहा है मतदान

उत्तर प्रदेश के विधान सभा चुनाव के सातवें और आखिरी चरण का मतदान बुधवार (आठ मार्च) को संपन्न हुआ। लेकिन राज्य की एक सीट ऐसी भी है जहां गुरुवार (नौ मार्च) को मतदान हो रहा है। ये सीट है राज्य के आम्बेडकर नगर जिले की अालापुर विधान सभा। इस सीट से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी चंद्रशेखर कन्नौजिया की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गयी थी इसलिए इस सीट के लिए मतदान आगे बढ़ा दिया गया।

बुधवार को हुए आखिरी चरण के मतदान में राज्य में 60 प्रतिशत से अधिक वोटिंग हुई। यूपी समेत पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर के चुनाव नतीजे 11 मार्च को आएंगे। ज्यादातर चुनावी सर्वेक्षणों के एग्जिट पोल के नतीजे बुधवार शाम साढ़े पांच बजे से आने शुरू हो जाएंगे।

उत्तर प्रदेश में कुल 403 विधान सभा सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए किसी भी दल को कम से कम 202 सीटों पर जीत हासिल करनी होगी। राज्य में मुख्य मुकाबला बहुजन समाज पार्टी (बसपा), भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और समाजवादी पार्टी (सपा) एवं कांग्रेस गठबंधन के बीच माना जा रहा है। राज्य में सत्ताधारी समाजवादी पार्टी सीएम अखिलेश यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है। बसपा का चेहरा पार्टी प्रमुख मायावती हैं। लेकिन भाजपा ने मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित किए बिना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के संग चुनाव लड़ा है।

चुनाव से पहले हुए ज्यादातर ओपिनियन पोल में सपा के सत्ता से बाहर होने का अनुमान जताया गया है। केवल एक संस्था ने सपा-कांग्रेस गठबंधन के बहुमत पाने का अनुमान जताया है। चुनाव से पहले कई वरिष्ठ पत्रकारों ने भाजपा के सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरने की उम्मीद जतायी है लेकिन पिछले कुछ चुनावों के चौंकाने वाले नतीजों के मद्देनजर यूपी के नतीजे हैरान कर दें तो कोई बड़ी बात नहीं होगी।

उत्तर प्रदेश विधान सभा चुनाव से पहले विभिन्न संस्थाओं के ओपिनियन पोल। उत्तर प्रदेश विधान सभा चुनाव से पहले विभिन्न संस्थाओं के ओपिनियन पोल।

First Published on March 9, 2017 11:10 am