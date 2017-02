यूपी विधानसभा चुनावों में ‘गांधी परिवार’ ने दिया बीजेपी को वोट, नरेंद्र मोदी सरकार की खुलकर की तारीफ

”गांधी परिवार” अब भाजपा का हो गया है। हैरान मत होइए। सोनिया गांधी या राहुल गांधी ने भाजपा का दामना नहीं थामा है। यहां हम बात कर रहे हैं लखनऊ के मध्य विधानसभा क्षेत्र में रहने वाले संजय गांधी और सोनिया गांधी की। यह परिवार लंबे समय से कांग्रेस का समर्थक रहा है, लेकिन इस चुनाव में उन्होंने अपना इरादा बदलकर भाजपा को वोट दिया है। इस परिवार को नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियां इतनी पसंद आईं कि उन्होंने इस बार बीजेपी में अपना विश्वास दिखाया है।

सरांयफाटक दुर्विजयगंज के टेढ़ीपुलिया में रहने वाले 42 साल के संजय गांधी के परिवार में उनकी पत्नी सोनिया गांधी (42) और बेटी अनन्या (7) है। वह इलेक्ट्रोस्टेट की दुकान चलाते हैं। अपने खास नामों की वजह से यह परिवार काफी मशहूर है। कांग्रेस समर्थन होने के कारण अन्य लोग इस परिवार को गांधी परिवार से जोड़कर चर्चाएं और हंसी-मजाक भी करते हैं। लेकिन इस बार इस परिवार ने खुलकर अपना समर्थन भाजपा के लिए जाहिर किया है। बस फिर क्या था, लोगों इस बारे में तरह-तरह की बातें करने लगे।

दैनिक जागरण ने संजय के हवाले से कहा कि केंद्र की नीतियों से लगता है कि देश और प्रदेश का विकास होगा। बस यही वजह है कि इस बार उन्होंने और उनकी पत्नी सोनिया गांधी ने भाजपा प्रत्याशी को वोट दिया है। बता दें कि संजय के पिता संतोष गांधी की एक महीने पहले बीमारी से मौत हो गई थी। संजय के तीसरे भाई कमल गांधी हैं। उनकी मां कैलाश गांधी का पांच साल पहले निधन हो गया था। संजय बताते हैं कि उनके पिता ने उनका और भाइयों का नाम रखा था। संजय की शादी 11 साल पहले पूर्व आलमबाग निवासी सोनिया गुलाटी से हुआ था, जिनका शादी के बाद नाम सोनिया गांधी हो गया था।

वहीं संजय की पत्नी सोनिया बताती हैं कि रविवार सुबह जब वह खुर्शेदबाग स्थित विष्णुनगर शिक्षा निकेतन इंटर कॉलेज स्थित मतदान केंद्र पहुंची तो बूथ पर मौजूद कर्मचारी उनके वोटर आई कार्ड पर उनका और उनके पिता का नाम देखकर हैरान हो गए। कर्मचारी ने उनसे मुस्कुराते हुए कहा कि अच्छा तो आप सोनिया गांधी हैं।

First Published on February 20, 2017 9:56 am