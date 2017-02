उत्तर प्रदेश चुनाव: फैजाबाद और आंबेडकरनगर में दलबदलुओं के सहारे चुनावी जंग में उतरी भाजपा

त्रियुग नारायण तिवारी

भारतीय जनता पार्टी ने फैजाबाद और अंबेडकर नगर जिले की सभी 9 विधानसभा सीटों पर दूसरे दलों से आए नेताओंं को चुनाव मैदान में उतार दिया है। चुनाव लड़ने के लिए पार्टी के पुराने कार्यकर्ता उपयुक्त नहीं पाए गए, जिसके कारण पार्टी को दूसरे दलों से आए हुए दलबदलुओं को टिकट देकर मैदान में उतारना पड़ा है। टिकट बंटवारे को लेकर फैजाबाद जिला संगठन में नाराजी के सुर हैं। पार्टी कार्यालय पर धरना व प्रदर्शन भी हुआ। सांसद लल्लू सिंह को बंधक बनाने का प्रयास भी किया गया। बावजूद इसके भाजपा हाईकमान ने एक ना सुनी और अयोध्या विधानसभा से बसपा से आए वेद प्रकाश गुप्ता को टिकट दे दिया। वहीं बीकापुर से राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष रहे मुन्ना सिंह चौहान की पत्नी शोभा सिंह को टिकट दिया है और वह मैदान में हैं। मिल्कीपुर क्षेत्र से फैजाबाद शहर के निवासी बाबा गोरखनाथ को टिकट दिया है, जो हाल में भाजपा में आए हैं। गोसाईगंज विधानसभा सीट से अपना दल-भाजपा समझौते में खब्बू तिवारी को टिकट मिला है जो चुनाव निशान कमल पर चुनाव लड़ रहे हैं। संगठन इन सब उम्मीदवारों का मन से प्रचार प्रसार नहीं कर रहा है। पार्टी के एक पदाधिकारी अपने को बीमार घोषित करके घर बैठ गए हैं।

पार्टी के जिला अध्यक्ष अयोध्या विधानसभा क्षेत्र की बैठक से भी कन्नी काट रहे हैं। पार्टी में मची उठापटक को देखते हुए अखिल भारतीय विभाग संगठन मंत्री रामलाल तथा प्रदेश के प्रभारी शिवनारायण फैजाबाद आए। नाका स्थित एक धमर्शाला में फैजाबाद और अयोध्या के चुनिंदा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक में सांसद लल्लू सिंह, जिला अध्यक्ष अवधेश पांडेय बादल समेत कई लोगों को बुलाया गया। बैठक में उन्हें समझाया गया कि 2019 में भी लोकसभा का चुनाव होना है लिहाजा अपनी स्थिति समझकर ही कार्य करें। पार्टी के चुनाव प्रचार के लिए तेजी से लग जाएं। संघ के वरिष्ठ नेताओं ने संगठन से जुड़े लोगों को सख्त हिदायत की है कि अयोध्या विधानसभा प्रतिष्ठा की सीट है। इसी प्रकार संगठन के लोगों ने अंबेडकर नगर जिले में भी पहुंचकर वहां के नाराज लोगों को मनाने का काम किया है अंबेडकर नगर जिले में कटेहरी विधानसभा सीट से बसपा का कामकाज देख रहे व सांसद राकेश पांडे के निधि कर्ताधर्ता अवधेश द्विवेदी को टिकट दिया गया है। उनकी उम्मीदवारी को भी कार्यकर्ता हजम नहीं कर पा रहे हैं। पार्टी के कई नेता जलालपुर आलापुर क्षेत्रों में चले गए हैं। जो पार्टी के नेता हैं वे बेमन से लगे हुए हैं। कटेहरी विधानसभा सीट के अंतर्गत सांसद हरिओम पांडे का घर भी पढ़ता है वह भी खानापूर्ति जैसा काम कर रहे हैं। अकबरपुर विधानसभा सीट से नगर पालिका के चेयरमैन चंद्र प्रकाश वर्मा को टिकट मिला है, जो हाल ही में भाजपा में आए हैं। इसी तरह जलालपुर विधानसभा सीट से सपा के विधायक शेर बहादुर सिंह के पुत्र डॉक्टर राजेश सिंह को टिकट दिया गया है, जो अवध विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं और पिताजी के साथ भाजपा में कुछ दिन पहले दाखिल हुए थे। उनके टिकट मिलने से पुराने बड़े नेता विद्रोह पर उतर आए हैं।

टांडा विधानसभा क्षेत्र से हिंदू युवा वाहिनी से जुड़े रामबाबू गुप्ता की विधवा संजू गुप्ता को टिकट दिया गया है। भाजपा के जिला अध्यक्ष शिव नायक वर्मा ने बताया कि जनपद की पांचों सीटों पर पार्टी चुनाव जीतने जा रही है। और इसके बाहर अंबेडकर नगर जिले से मायावती का किला जाने वाला है। पार्टी के कुछ लोगों में टिकट को लेकर असंतोष दिखा था, पर वह अब सब बड़े पदाधिकारियों के साथ बैठक करके ठीक कर लिया गया है। सांसद हरिओम पांडे कर्मठ सांसद हैं। उनका क्षेत्र में असर है। यह कहना गलत है कि वह अपने परिवार वालों को टिकट नहीं दिला पाए जिससे वह अंदर-ही-अंदर नाराज हैं। फैजाबाद जिले में रुदौली विधानसभा सीट से भाजपा विधायक रामचंद्र यादव मैदान में हैं और उनकी सीधी टक्कर बसपा के फिरोज खान गब्बर से है।

First Published on February 23, 2017 4:32 am