अमित शाह बोले- गुंडागर्दी को बढ़ावा देती है एसपी, बीएसपी, सारे गुंडों को उल्टा लटकाकर सीधा करेगी बीजेपी

समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी पर गुंडागर्दी को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने इलाहाबाद में मंगलवार को एक रैली में कहा कि कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो उत्तरप्रदेश के अंदर कोई गुंडा नहीं बचेगा। सबको उलटा लटकाकर सीधा करने का काम बीजेपी करने वाली है। शाह ने सत्ताधारी पार्टी सपा पर धर्म और जाति के आधार और यहां तक कि लैपटॉप बंटवारे में भी भेदभाव करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, वो आपका धर्म पूछेंगे, आपका धर्म उनको पसंद नहीं आएगा तो लैपटॉप नहीं देंगे। वो आपकी जाति पूछेंगे, आपकी जाति पसंद नहीं आई तो लैपटॉप नहीं देंगे।

सारोन विधानसभा क्षेत्र में गुरुवार को चौथे चरण का मतदान होना है। यहां रैली में शाह ने कहा कि सपा और बसपा पर गुंडागर्दी को बढ़ावा देने और यूपी की विकास की रफ्तार को रोकने का आरोप लगाया। इन दो पार्टियों के नेताओं का नाम लेते हुए उन्होंने कहा, सपा वाले के यहां जाओ तो आजम खां बैठे हैं। बैठें हैं या नहीं बैठें हैं भैया।

अतीक अहमद बैठे हैं या नहीं बैठे हैं। बसपा वालों के यहां जाओ तो नसीमुद्दीन तो बैठे ही थे पहले और अब मुख्तार अंसारी भी चले गए हैं, अफजल अंसारी भी चले गए। ये यूपी की जनता जाए तो कहां जाए। एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है। है ना दिक्कत? मैं रास्ता बताता हूं। शाह ने कहा, हमारे यहां कोई नहीं है। बीजेपी में गुंडों की कोई जगह नहीं है। शाह ने कहा कि ये अफजल हों, मुख्तार हों या अतीक हों। बीजेपी आएगी, कोई गुंडा प्रदेश के अंदर नहीं बचेगा। सबको उलटा लटकाकर सीधा करने का काम बीजेपी करने वाली है।

कसाई खानों के मुद्दे पर शाह ने कहा कि जिस दिन बीजेपी का मुख्यमंत्री शपथ लेगा, उस दिन आधी रात से पहले एक अध्यादेश लाया जाएगा और पूरे यूपी में सभी कसाई घर बंद कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी नहीं चाहती कि यूपी में गाय, भैंस या किसी और जानवर का खून बहे। हम चाहते हैं कि सूबे में घी और दूध की नदियां बहें।

First Published on February 22, 2017 8:03 am