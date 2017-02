यूपी चुनाव 2017: राजनाथ सिंह बोले- बीजेपी को मुस्लिम उम्मीदवारों को भी देनी चाहिए थी टिकट

गृहमंत्री राजनाथ सिंह। PTI Photo by Nand Kumar

गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम उम्मीदवारों को भी टिकट देने चाहिए था। राजनाथ सिंह ने टाइम्स नाऊ के एडिटर राहुल शिवशंकर ने बात करते हुए यह बात कही। बुधवार (22 फरवरी) को राजनाथ सिंह ने कहा, ‘हम लोगों ने बाकी राज्यों में अल्पसंख्यकों को टिकट दिए हैं, यूपी में भी अल्पसंख्यक को टिकट देने की बात चली थी।, मैं वहां नहीं था लेकिन यह बात मुझे पता चली है कि बीजेपी के संसदीय बोर्ड को कोई जीत दर्ज करने लायक अल्पसंख्यक उम्मीदवार नहीं मिला। लेकिन मेरा मामना है कि उनको (मुस्लिम) टिकट दी जानी चाहिए थी।’

राजनाथ सिंह ने आगे कहा कि संसदीय कमेटी को कोई ठीक उम्मीदवार नहीं मिला। लेकिन अगर टिकट दे दी जाती तो उसमें भी बीजेपी का कोई नुकसान नहीं था। राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि पार्टी की तरफ से मुस्लिम उम्मीदवारों को ढूंढने की कोशिश भी की गई थी।यूपी में 20 प्रतिशत जनसंख्या मुस्लिमों की है। अबतक बीजेपी की तरफ से कहा जाता रहा है कि उनकी तरफ से काबिल और चुनाव जिताऊ उम्मीदवार को ही टिकट दी गई है। धर्म के आधार पर टिकट देने की बात को बीजेपी द्वारा नकारा जाता रहा है।

इससे पहले राजनाथ सिंह का एक और बयान सामने आया था। उसमें राजनाथ सिंह ने कहा था कि अगर यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन ना करती को भारतीय जनता पार्टी 300 से ज्यादा सीटें जीत जाती। यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने गठबंधन किया है। गठबंधन पर अखिलेश यादव का भी एक बड़ा बयान आया था। उन्होंने एक अखबार से बात करते हुए कहा था कि अगर परिवार में कलह नहीं होती तो वह गठबंधन के बारे में ना सोचते।

आपको बता दें कि यूपी में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग हो रही है। वहां सात चरणों में वोटिंग होनी है। तीन चरणों की वोटिंग हो चुकी है। चौथे चरण का मतदान आज (23 फरवरी) को हो रहा है।

बाकी ताजा खबरों के लिए क्लिक करें

देखिए संबंधित वीडियो

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on February 23, 2017 8:10 am