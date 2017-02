उत्तर प्रदेश चुनाव: माता प्रसाद समेत पांच कद्दावर नेता कठिन लड़ाई में, बस्ती मंडल के दंगल में फंसे हैं दिग्गज

लक्ष्मी नारायण पांडेय

बेहद कड़े तिकोने मुकाबले में फंसी पूर्वी उत्तर प्रदेश के बस्ती मंडल के पांच दिग्गज नेताओं की इस बार विधानसभा में पहुंचने की कोशिश काफी मुश्किलों भरी नजर आ रही है। सिद्धार्थनगर जिले की इटावा सीट पर समाजवादी पार्टी के टिकट पर किस्मत आजमा रहे माता प्रसाद पांडे इस सीट से लगातार दूसरी बार चुनाव मैदान में हैं। इस सीट पर छह उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाने में लगे हैं जिनमें तिकोने मुकाबले में भाजपा के डा सतीश द्विवेदी और बसपा के खुर्शीद अहमद उन्हें पटखनी देने में जुटे हैं। इस जिले की बांसी सीट पर किस्मत आजमा रहे बांसी राजघराने के दिग्गज जय प्रताप सिंह इस सीट से लगातार आठवीं बार चुनाव मैदान में है। वर्ष 1989 में पहली बार इस सीट से निर्वाचित हुए जय प्रताप सिंह ने 2007 को छोड़ छह बार जीत दर्ज की। इस सीट पर कुल 13 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं जिनमें भाजपा के जय प्रताप सिंह, समाजवादी पार्टी के लालजी यादव और बसपा के लालचंद निषाद के बीच कांटे की टक्कर हो रही है।

आसान नहीं है राह

छह बार इस सीट से विधायक चुने गए माता प्रसाद पांडे पहली बार 1980 के चुनाव में जनता पार्टी सोशलिस्ट के उम्मीदवार के तौर पर निर्वाचित हुए थे। उन्होंने 1985 और 1989 के चुनाव में लगातार तीसरी बार जीत दर्ज की पर उसके बाद लगातार तीन चुनावोंं में उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। वर्ष 2002 के चुनाव से लगातार तीन जीत हासिल करने वाले पांडे दूसरी बार विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी पाने में कामयाब रहे।

कांटे की भिड़ंत

राम प्रसाद

कृष्ण किंकर

कप्तानगंज सीट से 1993 में पहली बार सपा टिकट पर विधानसभा में पहुंचे बसपा के दिग्गज नेता राम प्रसाद चौधरी लगातार पांच जीत दर्ज करने के बाद छठी बार विधानसभा में पहुंचने की जुगत में जुटे हैं। इस सीट पर कुल आठ उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं जिनमें भाजपा के चंदप्रकाश शुक्ला और कांगं्रेस के कृष्ण किंकर सिंह तथा राम प्रसाद चौधरी के बीच कांटे की टक्कर नजर आ रही है।

तिकोना मुकाबला

चौतरफा टक्कर-

डा अयूब

जय चौबे

पीस पार्टी के राष्टÑीय अध्यक्ष डॉ. अयूब ने संतकबीरनगर जिले की खलीलाबाद सीट से विधानसभा में पहुंचने में कामयाबी हासिल की थी। दोबारा ऐसी सीट से किस्मत आजमाने में जुटे डॉ. अयूब इस बार मुसलिम मतों के बिखराव के कारण चौतरफा मुकाबले में फंसे हैं। डॉ. अयूब को भाजपा के जय चौबे, सपा के परवेज अहमद और बसपा के राम सूरत कड़ी टक्कर दे रहे हैं।

हरैया सीट से सूबे के चर्चित मंत्री रहे राज किशोर सिंह चौथी बार विधानसभा में पहुंचने की जुगत में हैं। लगातार तीन बार चुनाव जीत चुके सपा उम्मीदवार राजकिशोर सिंह को इस बार भाजपा के अजय सिंह और बसपा के विपिन शुक्ला कड़ी टक्कर दे रहे हैं। मंडल की इन पांचों विधानसभा सीटों पर आसपास के जिलों के अलावा पूरे प्रदेश के लोगों की निगाहें लगी हैं।

First Published on February 27, 2017 2:39 am