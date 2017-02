उत्तर प्रदेश चुनाव: अवध व पूर्वी यूपी गठबंधन के सामने गढ़ बचाने की चुनौती

लक्ष्मी नारायण पांडे

अवध और पूर्वी उत्तर प्रदेश के 11 जिलों में फैली उत्तर प्रदेश के पांचवें चरण वाली 51 विधानसभा सीटों पर आगामी 27 फरवरी को होने जा रहे चुनाव में समाजवादी पार्टी-कांग्रेस गठबंधन को अपना गढ़ बचाने और भारतीय जनता पार्टी को पिछले लोकसभा चुनाव का प्रदर्शन फिर दोहराने की चुनौती से दो-चार होना पड़ रहा है। 2012 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 51 में से 36, कांग्रेस ने पांच, बहुजन समाज पार्टी ने तीन, पीस पार्टी ने दो और भारतीय जनता पार्टी ने पांच सीटें जीती थीं जबकि पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान अमेठी को छोड़ बाकी 10 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में गई थी। सपा-कांग्रेस गठबंधन भाजपा और बसपा ने इस चरण में अपने इस गढ़ को बचाने के लिए सभी सीटों पर उम्मीदवारों को उतारा जिनमें पार्टी के दिग्गज नेता भी शामिल हैं। सपा ने विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे समेत प्रदेश मंत्रिमंडल में शामिल तमाम मंत्रियों को जहां चुनाव मैदान में उतार रखा है, वहीं भाजपा ने पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीराम चौहान और पूर्व मंत्री रमापति शास्त्री से उम्मीदें बांध रखी हैं। बसपा ने मायावती सरकार में ताकतवर मंत्री रहे लालजी वर्मा और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रामअचल राजभर को भी मैदान में उतार दिया है। यही नहीं पीस पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर अयूब भी चुनाव मैदान में दुबारा अपनी किस्मत आजमा रहे हैं।

विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे समाजवादी पार्टी के टिकट पर सिद्धार्थनगर जिले की इटवा सीट पर जबकि प्रदेश के चर्चित मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति अमेठी, अवधेश प्रसाद मिल्कीपुर, तेज नारायण पांडे अयोध्या, शंखलाल मांझी जलालपुर, राममूर्ति वर्मा अकबरपुर, यासर शाह मटेरा, डॉक्टर शिव प्रताप यादव गैसडी और विनोद कुमार सिंह तरबगंज सीट पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीराम चौहान भाजपा टिकट पर धनघटा सुरक्षित सीट और रमापति शास्त्री मनकापुर सुरक्षित सीट जबकि बसपा सरकार में ताकतवर मंत्री रहे लालजी वर्मा कटहरी सीट तथा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राम अचल राजभर अकबरपुर सीट से लड़ रहे हैं। पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अयूब, संतकबीरनगर जिले की खलीलाबाद सीट से किस्मत आजमा रहे हैं। डॉक्टर अयूब ाी इसी सीट से जीते थे। इस चरण में निर्दल समेत कुल 607 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इनमें सबसे ज्यादा 24 उम्मीदवार अमेठी सीट पर जब की सबसे कम छह उम्मीदवार सिद्धार्थनगर जिले की इटावा और कपिलवस्तु सीटों पर हैं। अंबेडकर नगर जिले की आलापुर विधानसभा सीट का चुनाव सपा के उम्मीदवार के निधन के चलते पहले ही टल चुका है। चुनाव मैदान में उतर तीनों प्रमुख दलों के उम्मीदवार अपनी अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए हर हथकंडे को अपनाने की कोशिश में जुटे हैं।

First Published on February 23, 2017 4:36 am