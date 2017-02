उत्तर प्रदेश चुनाव: सहानरपुर में बसपा का गढ़ भेदने में लगीं पार्टियां

दूसरे चरण के 15 फरवरी को होने वाले मतदान में सहारनपुर की सातों सीटों पर तिकोना संघर्ष है। दूसरे दल मायावती के गढ़ को भेदने में पूरी ताकत लगाए हुए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़ रही भाजपा के लिए नतीजें उनकी लोकप्रियता की कसौटी साबित होंगे और केंद्रीय मंत्रियों व सांसदों के कामकाज और मेहनत नतीजों में सामने आएगी। सहारनपुर जिले की आबादी 34 लाख 66 हजार 382 है। जिले में 23 लाख 53 हजार 095 मतदाता है। 42 फीसद मुसलिम और 22 फीसद अनुसूचित जाति है। 69 फीसद ग्रामीण और 31 फीसद शहरी आबादी है। जिले की साक्षरता दर 70.49 फीसद है।

पिछले तीन चुनावों में बसपा ने जिले की सात सीटों में से 1912 में चार, 1907 में पांच व 1902 सीटें जीती थी। जबकि लोकसभा चुनाव 2014 में बसपा किसी भी सीट पर बढ़त नहीं ले पाई थी। भाजपा पांच सीटों पर और कांग्रेस के इमरान मसूद सहारनपुर देहात और बेहट समेत दो सीटों पर बढ़त बनाने में सफल हुए थे। इस बार का विधानसभा चुनाव मोदी लहर की छाया में हो रहा है। इसलिए भाजपा मायावती के गढ़ ढहाने के मंसूबें पाले हुए है। पिछले चुनाव में 62 फीसद मतदान हुआ था। जिले में 4 हजार 314 नए मतदाता है। देवबंद ऐसी अकेली सीट है जिस पर सपा और बसपा के मुसलिम उम्मीदवार आमने-सामने है। भाजपा के उम्मीदवार ब्रिजेश रावत मुसलिम बंटवारे में ही अपनी जीत की संभावनाएं ठठोल रहे है।

सहारनपुर नगर सीट पर तीन लाख 92782 मतदाता है। यहां भाजपा के मौजूदा विधायक राजीव गुंबर और सपा के संजय गर्ग के बीच सीधा मुकाबला है। संजय गर्ग का यह लगातार सातवा चुनाव है। वह दो बार विजयी रह चुके है। बेहट सीट पर बसपा इकबाल का मुकाबला कांग्रेस के नरेश सैनी से है। भाजपा के महावीर राणा संघर्ष को तिकोना बनाने में लगे है। नरेश सैनी की जीत मुसलिम वोटों में सेंधमारी पर निर्भर करती है। सहारनपुर देहात सीट पर दो बार के मौजूदा बसपा विधायक को कांग्रेस और भाजपा से तगड़ी चुनौती मिलती नहीं दिख रही है। भाजपा ने देवबंद के पूर्व बसपा विधायक मनोज चौधरी को और कांग्रेस ने नए चेहरे मसूद अख्तर को उम्मीदवार बनाया है। इस सीट से मायावती भी चुनाव जीत चुकी है।

गंगोह सीट पर भाजपा उम्मीदवार पूर्व कांग्रेसी विधायक, पालिकाध्यक्ष व कांग्रेस उम्मीदवार नोमान मसूद (इमरान मसूद के भाई) और पूर्व बसपा विधायक महीपाल माजरा के बीच मुकाबला है। जिले की यह अकेली सीट है जहां कांग्रेस और सपा उम्मीदवार आमने-सामने डटे हैं। सपा के चौधरी इंद्रसैन हाईकमान की मनाही के बावजूद चुनाव लड़ रहे है। नकुड सीट पर मुकाबला कांग्रेस, बसपा और भाजपा के बीच है। लोकदल उम्मीदवार रामकुमार कश्यप पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए।

उन्होंने भाजपा उम्मीदवार धर्म सिंह सैनी को समर्थन दे दिया है। सपा-कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष इमरान मसूद अबकी अपने चिर प्रतिद्वंद्ववी धर्म सिंह सैनी को कडी टक्कर दे रहे है। धर्म सिंह सैनी का इस सीट पर पिछले तीन चुनावों से कब्जा है। बसपा उम्मीदवार नवीन गुर्जर ने मुकाबला तिकोना बना दिया है। इमरान मसूद का ध्यान इस सीट पर भी केंद्रित होकर रह गया है। इस कारण वह जिले की अन्य छह सीटों पर प्रचार के लिए पर्याप्त समय नहीं निकाल सके। अमित शाह की अंतिम समय में हुई चुनावी सभा में भाजपा के कैराना सांसद चौ. हुकम सिंह की गैर मौजूदगी को लेकर चर्चाएं हो रही है। भाजपा चुनाव प्रबंधक हुकम सिंह की गैर मौजूदगी को लेकर सफाई देते घूम रहे है। जिलाध्यक्ष बिजेंद्र कश्यप ने बताया कि उनका कैराना सांसद के फोन पर संपर्क नहीं हो पाया लेकिन उम्मीदवार धर्म सिंह ने हुकम सिंह को आमंत्रित किया था। जिलाध्यक्ष ने कहा कि सहारनपुर के भाजपा सांसद राघव लखनपाल और प्रांतीय भाजपा उपाध्यक्ष जसवंत सैनी सभा में जरूर मौजूद रहे। जिले में चुनाव प्रचार में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह, केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य, केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री संतोष गंगवार, कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी, राज्य सभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद, रालोद अध्यक्ष चौ. अजीत सिंह व बसपा सुप्रीमो मायावती आदि नेता चुनाव प्रचार के लिए आए।

First Published on February 15, 2017 3:57 am