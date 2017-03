कांग्रेस का आरोप, ‘पीएम ने रोडशो कर तोड़ी आचार संहिता’ शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने वाराणसी से मंगवाई रिपोर्ट

यूपी में अंतिम चरण की वोटिंग से पहले कांग्रेस ने बीजेपी पर एक गंभीर आरोप लगाया है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से अपील की है कि वो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और दूसरे बीजेपी नेताओं पर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन करने के आरोप में मुकदमा दर्ज करें।कांग्रेस लीगल सेल के नेता के सी मित्तल ने कहा है कि, ‘प्रधानमंत्री ने कल चुनाव आयोग की बिना इजाजत के वाराणसी में रोड शो निकाला, ऐसा कर के उन्होंने आदर्श आचार संहिता को तोड़ा है, इसके लिए उनपर केस दर्ज होना चाहिए।’ कांग्रेस की इस अपील पर चुनाव आयोग ने कहा है कि उसने पीएम के रोड शो के परमिशन से जुड़ी जानकारियां अफसरों से मांगी हैं, और इसी रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करेगी।

डिप्टी चुनाव आयुक्त विजय देव ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया कि उन्होंने इस बावत विस्तृत रिपोर्ट राज्य के अधिकारियों से मांगी है, इससे प्राप्त तथ्यों के आधार पर ही वे कार्रवाई करेंगे। कांग्रेस ने कहा कि रोड शो का सारा वीडियो की चैनलों ने दिखाया है, और उन्हें उम्मीद है कि चुनाव आयोग ने भी इस रोड शो का वीडियो रिकॉर्ड किया होगा। कांग्रेस के लीगल सेल के मुखिया के सी मित्तल ने कहा कि, ‘पीएम का रोड शो तीन विधानसभा सीटों वाराणसी दक्षिण, वाराणसी कैंट, और वाराणसी उत्तर से होकर गुजरा।’ पीएम ने काशी विश्वनाथ मंदिर और काल भैरव मंदिर में भी पूजा की, लेकिन पीएम की इन सारी गतिविधियों के लिए चुनाव आयोग के उचित अधिकारी से इजाजत नहीं ली गयी थी।

आपको बता दें कि पीएम ने ये रोड शो तब किया जब, यूपी चुनाव के छठे चरण में 49 सीटों के लिए वोटिंग हो रही थी। पीएम के रोड शो को देखने के लिए शनिवार को जबर्दस्त भीड़ उमड़ी थी। शनिवार को ही अखिलेश और राहुल नेे भी वाराणसी में रोड शो किया था।

यूपी के अंतिम चरण के चुनाव में 40 सीटों पर चुनाव होना है, इन सीटों पर बीजेपी की निगाहें टिकी है। 2012 के विधानसभा चुनाव में पूर्वांचल की इन 40 सीटों में से बीजेपी ने महज 4 सीटें ही जीती थीं। लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने इन सीटों पर जोरदार बढ़त बनाई थी, अब बीजेपी इसी प्रदर्शन को फिर से दोहराने की उम्मीद कर रही है।

First Published on March 5, 2017 11:11 am