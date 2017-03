सपा, कांग्रेस, बसपा तिनके से उड़े, भाजपा गठबंधन ने 325 सीटें जीतीं

हवा का रुख नहीं भांप सके अखिलेश

अखिलेश यादव, मायावती और राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की आंधी के आगे उखड़ गए। इस आंधी में दोबारा सरकार बनाने का दिवास्वप्न देख रहे समाजवादी पार्टी-कांग्रेस गठबंधन का सूपड़ा साफ हो गया। प्रदेश के इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी गठबंधन ने अब तक 325 सीटें जीत कर नया इतिहास लिख दिया। कांग्रेस की हालत प्रदेश में अपना दल से भी अधिक खस्ता हो गई। उसे सिर्फ सात सीटें ही मिलीं। वहीं अपना दल ने नौ सीटों पर जीत दर्ज कर प्रदेश की चौथी बड़ी पार्टी के तौर पर खुद को तब्दील कर लिया। रही बात बहुजन समाज पार्टी की, तो उसके सारे सियासी प्रयोग धरे के धरे रह गये। बसपा के खाते में 19 सीटें अब तक आई हैं जो इस बात का संकेत है कि अब अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति का उसका पारम्परिक वोट बैंक भी उसका साथ छोड़ चुका है। शनिवार को सुबह उत्तर प्रदेश की राजनीति में नया इतिहास लिखने के लिए हुई थी। उस इतिहास को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके राजनीतिक चाणक्य अमित शाह के नेतृत्व में लिखा गया।

वर्ष 2012 के विधानसभा चुनाव में 224 सीटें जीतने वाले अखिलेश यादव 47 पर आकर ठहर गए। उनका यह ठहराव उनकी पांच साल की पूर्ण बहुमत की सरकार के विकास का वह सच बयान कर रहा था जिसको भारतीय राजनीति के इतिहास में सदैव नजीर के तौर पर पेश किया जायेगा। उधर राहुल गांधी की अगुआई में उत्तर प्रदेश में 27 साल पहले अपना खोया सम्मान पाने की आस लगाये कांग्रेस सिर्फ सात सीटें जीत कर पांचवें पायदान पर आकर अटक गई। कांग्रेस को इस विधानसभा चुनाव में मुंह की खानी पड़ी। आलम यह रहा कि रायबरेली में कांग्रेस को सिर्फ दो सीटें ही मिलीं। उधर अमेठी में मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के पसंदीदा मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति चुनाव हार गये।

उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव परिणामों ने विपक्षी दल सन्न हैं। भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में मिली अभूतपूर्व जीत की वजहें न ही बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती को समझ आ रही हैं और न ही सपा सुप्रीमों अखिलेश यादव और उनके हालिया साथी कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को।

आज आए चुनाव परिणामों ने यह साबित किया कि अखिलेश यादव अपने पांच साला इम्तहान में 403 में से सिर्फ 47 नंबरों से ही पास हुए। यही वो नंबर है जो वर्ष 2012 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पास था। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को मिले ऐतिहासिक बहुमत के कौन से कारण रहे? यह गहन राजनीतिक समीक्षा का विषय हैं लेकिन शुरुआती तौर पर इतना अवश्य कहा जा सकता है कि इस चुनाव में हिन्दू वोटों का ध्रुवीकरण कर पाने में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से कामयाब हुई। उसकी बड़ी वजह किसी एक मुसलिम को अपना प्रत्याशी न बनाना भी है। वहीं बहुजन समाज पार्टी का 157 मुसलमानों को टिकट देना भी भाजपा के लिए मुनाफे का सबब साबित हुआ। बसपा के इस फैसले से उसका अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के मतदाता का एक बड़ा वर्ग उससे छिटक कर भाजपा के पक्ष में आ गया।

राजनीति और अनुभव, एक दूसरे के पूरक हैं। बार-बार मुलायम सिंह यादव के अनुभव के आधार पर दी गई चेतावनी को नजरअंदाज करना अखिलेश यादव को बहुत भारी पड़ा। चाटुकारों से घिरे रहने के मुलायम के आरोप लगाने के बावजूद उनसे दूरी न बनाने का खामियाजा अखिलेश को भुगतना पड़ा। दरअसल अखिलेश, उत्तर प्रदेश में चल रही सियासी बयार का इल्म ही नहीं हुआ। इसकी सबसे बड़ी वजह पार्टी के उन वरिष्ठ और अनुभवी नेताओं की नजरअंदाजी रही जिन्हें पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के कुछ महीनों के बाद ही हाशिये पर रखा गया। इनमें अधिकांश वे ब्राह्मण व ठाकुर नेता रहे जिन्होंने अपनी नजरअंदाजी पर पूर्ण बहुमत की समाजवादी पार्टी की सरकार के खिलाफ वो माहौल तैयार करना शुरू किया जिसकी परिणति 47 सीटों की शक्ल में अखिलेश के सामने है।

मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर अनुभवहीन नेताओं की जमात में इजाफा होता गया। विधानसभा चुनाव के पांच महीने पहले यादव परिवार में मची आपसी कलह ने यह स्पष्ट कर दिया कि पार्टी कई खेमों में बंट चुकी है। इस खेमेबन्दी का ही नतीजा रहा कि अखिलेश ने पूरे विधानसभा चुनाव में खुद व अपनी पत्नी डिम्पल यादव के अलावा सिर्फ मो. आजम खां पर ही भरोसा किया। उनकी सभाएं हुर्इं। नतीजा यह हुआ कि प्रदेश के 11 प्रतिशत ब्राह्मण मतदाताओं में सपा की तरफ से पैठ बनाने वाले माता प्रसाद पाण्डेय, ब्रह्मंशंकर त्रिपाठी, विजय मिश्र, अशोक वाजपेयी का ब्राह्मण मतों को अपने पाले में लाने के लिए इस्तेमाल अखिलेश यादव कर पाने में पूरी तरह नाकाम साबित हुए। इतना ही नहीं, उन्हें यह जानकारी भी नहीं हुई कि मतदाताओं की यह बिरादरी उनकी सरकार के बारे में दरअसल सोच क्या रही है।

कुछ ऐसा ही हाल क्षत्रिय नेताओं का भी रहा। प्रदेश में 9 प्रतिशत मौजूदगी के साथ मतदाताओं की इस बिरादरी के बीच लम्बे समय से जगह बनाए ओम प्रकाश सिंह से अखिलेश ने प्रदेश में कहीं सभा नहीं करवाई। न ही अरिदमन सिंह को ही उचित सम्मान मिला। राजकिशोर सिंह और आनन्द सिंह भी समय-समय पर अखिलेश यादव के प्रति अपनी नाराजगी का इजहार करने से नहीं चूके। जिसकी वजह से क्षत्रियों की नाराजगी का भी उन्हें इस चुनाव में सामना करना पड़ा।

उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण और क्षत्रियों को मिलाकर 20 प्रतिशत मतदाता हैं। इन दोनों बिरादरी के नेताओं की समाजवादी पार्टी और अखिलेश की सरकार में लगातार हो रही नजरअंदाजगी भी वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव को अर्श से फर्श पर लाने में महत्वपूर्ण रही। इस बाबत राजनीतिक विश्लेषक राघवेन्द्र त्रिपाठी कहते हैं, बीते पांच साल में अखिलेश यादव ने ऐसे कई काम किए जिससे प्रदेश की सवर्ण बिरादरी बेहद खफा हो गई। जबकि सरकारी नौकरियों में प्रोन्नति में आरक्षण की मुखालफत करने वाली सपा प्रदेश की अकेली पार्टी थी।

