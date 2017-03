उत्तर प्रदेश चुनाव: हापुड़ और गढ़मुक्तेश्वर में गठबंधन का सूपड़ा साफ

जनपद की हापुड़ व गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा सीट पर भाजपा विजयी रही है तो धौलाना से बसपा प्रत्याशी ने बाजी मारी है। संपूर्ण जनपद में सपा और कांग्रेस गठबंधन का सूपड़ा साफ हो गया है। गढ़मुक्तेश्वर सीट पर भाजपा के कमल सिंह मलिक ने 91086 मत प्राप्त कर लगभग 35000 मतों से जीत हासिल की। यहां बसपा प्रत्याशी पूर्व एमएलसी प्रशांत चौधरी को 55704 मत मिले जबकि प्रदेश के मनोरंजन कर मंत्री मदन चौहान (लगातार 3 बार विधायक रहे) को मात्र 48810 मत प्राप्त हुए।

इसी प्रकार हापुड़ में भाजपा प्रत्याशी विजय पाल आढती (जिलाध्यक्ष अनसूचित प्रकोष्ठ) को 84422 मत प्राप्त हुए। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस के पूर्व विधायक गजराज सिंह को लगभग 15000 मतों से हराया है। गजराज को 69399 मत प्राप्त हुए। यहां बसपा के श्रीपाल सिंह 58690 मत प्राप्त कर तीसरे स्थान पर रहे। धौलाना विधानसभा से भाजपा के पूर्व सांसद प्रो रमेशचंद तोमर को बसपा के असलम चौधरी ने 3680 मतों से हराया है। असलम को 88421 मत प्राप्त हुए तो भाजपा को 84741। यहां सपा प्रत्याशी पूर्व विधायक धर्मेश तोमर 71676 वोट लेकर तीसरे स्थान पर रहे। संपूर्ण जनपद में सपा-कांग्रेस गठबंधन का कोई भी प्रत्याशी जीत हासिल नहीं कर सका।

फतेहपुर में भाजपा ने सभी छह सीटों पर मारी बाजी

फतेहपुर जनपद भगवा रंग में रंग गया है। सभी छह विधानसभाओं में भाजपा ने परचम लहराया है। जनपद की अयाह शाह विधानसभा का परिणाम सबसे पहले आया, जिसमें भाजपा उम्मीदवार विकास गुप्ता ने सपा उम्मीदवार अयोध्या प्रसाद पाल को 52000 वोटों से पराजित किया। वहीं सुरक्षित खागा विधानसभा सीट से भाजपा की उम्मीदवार कृष्णा पासवान ने एक बार पुन: अपना कब्जा जमा लिया है। उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार ओम प्रकाश गिहार को 56000 वोटों से पराजित किया। हुसैनगंज विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार रणवेंद्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी सिंह ने कांग्रेस उम्मीदवार ऊषा मौर्य को 18000 मतों से पराजित किया। बिन्दकी विधानसभा से भाजपा उम्मीदवार करन सिंह पटेल ने सपा उम्मीदवार रामेश्वर दयाल को 56000 मतों से पराजित किया। वहीं जहानाबाद विधानसभा में भाजपा अपना दल गठबंधन के उम्मीदवार जय कुमार जैकी ने सपा उम्मीदवार मदन गोपाल वर्मा को 47000 मतों से पराजित किया। सदर विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार विक्रम सिंह ने सपा उम्मीदवार चंद्र प्रकाश लोधी को 31000 मतों से पराजित किया।

‘सड़क पर नहीं दिखेगें सपा के गुंडे’ : केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने प्रदेश में भाजपा की जीत आम जनता की जीत बताई है। पत्रकारों से वार्ता के दौरान केंद्रीय राज्यमंत्री ने कहा कि ‘अब सड़क पर सपा के गुंडे नहीं दिखेंगे’। प्रदेश में विकास होगा और पीड़ित शोषित आम जनता को न्याय दिलाया जायेगा। उन्होंने कहा कि 14 साल के सपा-बसपा की सरकारों ने लूट भ्रष्टाचार का अड्डा बना रखा था। कानून की धज्जियां उड़ रही थी। प्रदेश की जनता व महिलाएं असुरक्षित थीं। प्रदेश की जनता ने भाजपा के पक्ष में समर्थन कर भारी बहुमत से जीत दिलाई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने काम किया है। किसानों, नौजवानों, बेरोजगारों के लिए योजनाएं बनाई गई हैं। गरीब महिलाओं को गैस सिलेंडर बांटे गए। किसानों का बीमा, खाद्य सुरक्षा योजना समेत तमाम योजनाएं लागू की गई। जिनसे जनता ने भाजपा को भारी बहुमत दिलाया। फतेहपुर जनपद में सपा, बसपा पूरी तरह से साफ हो गई। प्रदेश में भी बसपा साफ है। प्रदेश में जीत नरेंद्र मोदी, अमित शाह प्रदेश अध्यक्ष समेत भाजपा के एक एक कार्यकर्ता की मेहनत है।

