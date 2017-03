उत्तर प्रदेश चुनाव: बनारस में मोदी की सुनामी से भाजपा ने परचम लहराया

उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ‘सबका साथ सबका विकास’ का नारा, और सपा का भ्रष्टाचार, गुंडाराज के खिलाफ आवाज बुलंद किए जाने से वाराणसी सहित पूर्वांचल में मोदी की सुनामी की लहर से सपा, बसपा और कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया। वाराणसी के आठ विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा व सहयोगी दलों के प्रत्याशियों ने भारी मतों से जीत दर्ज कर मंत्री समेत कई दिग्गज नेताओं को धूल चटाया। वाराणसी में तीन दिनों तक प्रधानमंत्री मोदी अपने संसदीय क्षेत्र में तीन सभाएं, तीन रोड-शो और मंदिरों व मठों में हाजिरी लगाए और जनता उनको हाथोंहाथ लिया। सबसे बड़ी बात यह कि इस बार मोदी की रोड-शो से मुसलिम मतों का ध्रुवीकरण हुआ और वोट प्रतिशत भी बढ़ गया है। मदनपुरा के अब्दुल हाफिज खान ने बताया कि इस बार मुसलिम मतदाता भाजपा को वोट डाले हैं। वाराणसी के तीन विधानसभा क्षेत्र- कैंट, उत्तरी, दक्षिणी सीटों पर प्रत्याशी बदलने से भाजपा के खेमे में भारी विरोध हुआ था और वाराणसी के इन तीन सीटों पर भाजपा के प्रत्याशियों को पराजित करने के लिए विरोधी लॉबी सक्रिय होने से भाजपा के नेताओं पर बल पड़ा।

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने तीनों विधानसभा सीटों पर किसी हाल में प्रत्याशी बदलने से इनकार कर दिया और खुद वाराणसी समेत पूर्वांचल में सपा, बसपा और कांग्रेस के गढ़ को तबाह करने को ठान ली। वे वाराणसी में स्वयं व दो दर्जन केंद्रीय मंत्रियों के साथ तीन मार्च तक जम कर रोड-शो व सभा कर लोगों को भाजपा के पक्ष में लाने की कोशिश की। 4 मार्च को बनारस के सांसद प्रधानमंत्री मोदी ने भाजपा और उसके सहयोगी दलों को उत्तर प्रदेश में सत्ता हासिल करने के लिए शहर दक्षिणी, उत्तर और कैंट समेत भाजपा व सहयोगी दलों के प्रत्याशियों के लिए रोड-शो, आमसभा और प्रबुद्ध लोगों से मिले। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के राम नगर के आवास पर जाकर ध्यान लगाया। इससे वाराणसी समेत पूर्वांचल की जनता प्रधानमंत्री की दिवानी बन गई।

आखिरी चरण के मतदान के बीच बनारस व आसपास के जिलों के जम कर वोट भाजपा के पक्ष में पड़ने से वोट प्रतिशत बढ़ कर 61.23 हो गया। जिससे वाराणसी आठ विधानसभा क्षेत्र के पिंडरा विधानसभा के सात बार के कांग्रेस विधायक अजय राय को भाजपा प्रत्याशी अवधेश सिंह ने परास्त कर दिया। अवधेश सिंह को 90614, बसपा के बाबू लाल को 53765 वोट मिले। अजगरा सुरक्षित सीट से भाजपा समर्थित भारतीय समाज पार्टी के जीत दर्ज करने वाले प्रत्याशी कैलाश नाथ सोनकर को 83778 व दूसरे नंबर पर रहे लल्लन सोनकर को 62429 मत मिले। शिवपुर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा के अनिल राजभर 110453 मत पाकर विजयी हुए, जबकि दूसरे नंबर पर सपा के प्रत्याशी आनंद मोहन को 56194 मत पाकर संतोष करना पड़ा। रोहनिया विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के सुरेंद्र नारायण सिंह 103052 मत पाकर विजयी हुए।

विधानसभा चुनाव 2017: पांचों राज्यों के नतीजे आने के बाद किसने क्या कहा

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on March 12, 2017 4:31 am