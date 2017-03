उत्तर प्रदेश चुनाव: मुजफ्फरनगर में भाजपा ने सभी छह सीटें जीती, शामली में भी दो सीटें की अपने नाम

जिस मुजफ्फरनगर के नाम के साथ लोकसभा चुनाव 2014 में भाजपा को केंद्र में बहुमत मिला था, आज उसी मुजफ्फरनगर में विधानसभा चुनाव में भाजपा ने जीत का ऐसा छक्का मारा कि सभी छह विधानसभा सीटों पर एक झटके में ही कब्जा हो गया। दूसरी ओर, पड़ोसी जनपद शामली में भी तीन विधानसभा सीटों में से भाजपा दो विधानसभा सीटों पर कब्जा जमाने में कामयाब रही। परिणाम आते ही भाजपा नेताओं व समर्थकों ने होली मनानी शुरू कर दी और मिठाइयां बांटकर एक दूसरे को बधाई दी। बदलते मौसम में तेज बारिश के साथ मुजफ्फरनगर से लेकर शामली तक भाजपा की जीत का जबरदस्त जश्न मना। मुजफ्फरनगर से सांसद और केंद्रीय राज्यमंत्री डा़ संजीव बालियान की प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी। वहीं शामली में भाजपा के दिग्गज नेता हुकूम सिंह की प्रतिष्ठा को धक्का लगा है। उनकी बेटी मृंगान्का सिंह चुनाव हार गईं। मुजफ्फरनगर में कड़ी सुरक्षा में नवीन मंडी स्थल पर छह विधानसभाओं शहर मुजफ्फरनगर, चरथावल, मीरांपुर, मुजफ्फररनगर सुरक्षित, खतौली, बुढ़ाना विधानसभा सीटों के लिए मतगणना शुरू हुई। मुजफ्फरनगर में भाजपा को पहली बार मतदाताओं ने बंपर वोट देकर छह की छह विधानसभा सीटों पर भाजपा का कब्जा दिला दिया। हालांकि मुजफ्फरनगर से कटकर जब शामली जिला नहीं बना था, उस समय नौ विधानसभा हुआ करती थीं।

करीब तीस साल के इतिहास में भाजपा को पहली बार इतने बड़े पैमाने पर सफलता मिली है। मुजफ्फरनगर सदर से भाजपा के कपिल देव अग्रवाल ने समाजवादी पार्टी के गौरव स्वरूप को हराया। चरथावल से भाजपा के विजय कश्यप ने सपा के मुकेश चौधरी को हराया। मीरांपुर से बीजेपी के अवतार भड़ाना ने सपा के लियाकत को हराया। यह सीट भाजपा ने बहुत ही कम अंतर से जीती है। बुढ़ाना से बीजेपी के उमेश मलिक ने सपा के प्रमोद त्यागी को हराया तो खतौली से बीजेपी के विक्रम सैनी ने सपा के प्रत्याशी और उत्तर प्रदेश के पूर्व उपमुख्यमंत्री रहे नारायण सिंह के पौत्र चंदन चौहान पटखनी दी। 1967 के बाद मुजफ्फरनगर में किसी राजनीतिक पार्टी को सभी सीटों पर इतना बड़ा जनादेश मिला है। वहीं शामली की कैराना विधानसभा सीट पर भाजपा को तगड़ा झटका लगा है। यहां भाजपा ने हालांकि पलायन का मुद्दा उठाया था। यहां सपा प्रत्याशी और स्व़ मुनव्वर हसन के बेटे नाहिद हसन दोबारा विधायक बन गए। शामली के रोचक मुकाबले में कांगे्रस-सपा गठबंधन के पंकज मलिक को मुंह की खानी पड़ी है। यहां से भाजपा के तेजेंद्र निर्वाल जीते हैं। वहीं थानाभवन सीट से भाजपा के फायरब्रांड नेता सुरेश राणा, बसपा के राव अब्दुल वारिस से काफी अंतर से चुनाव जीते। बात दे कि सुरेश राणा 2012 में बहुत ही मामूली अंतर से चुनाव जीते थे।

मीरांपुर में 153 वोटों से जीते भडाना

मीरांपुर सीट पर बड़ा दिलचस्प मुकाबला रहा। यहां भाजपा के अवतार सिंह भडाना को 69035 और सपा के लियाकत अली को 68842 मत मिले। यहां पर भाजपा के बडेÞ नेता और पूर्व सांसद बामुश्किल 193 वोट से ही सपा के लियाकत अली से जीत पाए। बुढाना सीट पर भाजपा के युवा नेता उमेश मलिक को 97781 और सपा के प्रमोद त्यागी को 84580 वोट मिले। भाजपा ने यह सीट 13201 मतों से जीती। मुजफ्फरनगर में भाजपा के कपिल देव अग्रवाल को 97838 जबकि सपा के गौरव स्वरूप को 87134 वोट मिले। भाजपा ने शहर सदर सीट 10704 वोटों से जीती है। खतौली में भाजपा के विजयी उम्मीदवार विक्रम सैनी को 94771 जबकि सपा के चंदन चौहान को 63397 मत मिले। पुरकाजी सुरक्षित सीट पर भाजपा के प्रमोद ऊंटवाल बाल्मीकि 77491 वोट पाकर जीते। 66238 वोट लेकर दूसरे स्थान पर रहे सपा-कांगे्रस गठबंधन के दीपक कुमार। चरथावल में भाजपा के विजय कश्यप को 81842 वोट लेकर जीते। दूसरे स्थान पर रहे सपा के मुकेश चौधरी को 58722 वोट मिले। मुजफ्फरनगर विधानसभा चुनाव में कवाल कांड में चर्चाओं में आए विक्रम सैनी सबसे बड़ी जीत के हीरो बने है। उन्होंने सभी छह सीटों में सबसे अधिक अंतर से खतौली सीट जीती हैं।

जाटों ने भी भाजपा को गले लगाया

माना जा रहा था कि आरक्षण के मुद्दे पर जाट भाजपा से नाराज हैं और इस बार विरोध के चलते जाट वोट बैंक रालोद के पाले में जाएगा। लेकिन ऐसा बडेÞ पैमाने पर कहीं भी देखने को नहीं मिला। हालांकि कैराना सीट पर जाटों के कारण ही भाजपा ने झटका लगा। मगर विरोध के बावजूद जाटों ने लोकदल छोड़कर भाजपा को ही बंपर वोट दिए और भाजपा हर जगह जीतती चली गई। मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना हो या मीरांपुर सीट सभी जगह पर भाजपा ने अति पिछडेÞ और जाटों के सहारे ही जीत का छक्का मारा है।

मीरांपुर को सबसे कमजोर सीट माना जा रहा था वहां भी भाजपा ने चमत्कार कर दिखाया। कैराना में भी हालांकि जाट भाजपा के पाले में गए लेकिन बंटकर। नतीजा यह हुआ कि भाजपा की मृंगान्का सिंह हार गईं।

मंत्री बनने की रेस

मुजफ्फरनगर में भाजपा एक कैबिनेट व एक राज्यमंत्री दे सकती है। शहर सीट से भाजपा के कपिल देव अग्रवाल, खतौली से कवाल कांड में चर्चित और रासुका में लंबे समय तक जेल में बंद रहे विक्रम सैनी, चरथावल से पिछड़ा समाज से आने वाले विजय कश्यप और अवतार भड़ाना मंत्री पद की रेस में हैं। भडाना सीनियर नेता है और सांसद रह चुके हैं। पुरकाजी से प्रमोद ऊंटवाल बाल्मीकि पर भी भाजपा दांव खेल सकती है। वह बाल्मीकि समाज से आते है और बाल्मीकि समाज को पार्टी से जोडे रखने के लिए भाजपा उन्हे भी पद से नवाज सकती है। सभी छह सीटों में भाजपा ने तमाम जातिगत समीकरण साधते हुए हर जाति बिरादरियों के प्रत्याशियों को टिकट दिये थे अब यह देखना है कि भाजपा नेतृत्व यहां से छह सीटों में से किस विधायक को मंत्री बनने लायक समझता है।

संजीव बालियान का कद बढ़ा

सकारात्मक परिणाम आने के बाद केंद्रीय राज्यमंत्री डा़ संजीव बालियान काफी मजबूत हुए हैं। छह विधानसभा सीटों पर भाजपा का परचम लहराने में संजीव बालियान अपना योगदान है।

बसपा हुई चारों खाने चित

भाजपा की लहर ने बसपा को चारों खाने चित्त कर दिया। 2012 के विधानसभा चुनावों में बसपा के पास पुरकाजी सुरक्षित, मीरांपुर, चरथावल तीन सीटें थी। इस बार बसपा तीनों ही हार गईं। यहां तक कि मुजफ्फरनगर जिले में कहीं भी बहुजन समाज पार्टी दूसरे पायदान पर नहीं आई है। हर जगह भाजपा के साथ मुकाबले में सपा ही रही है। माना जा रहा है कि इस चुनाव में बसपा का बेस वोटबैंक दलित वोटबैंक भी उससे खिसकर भाजपा की ओर बढ़ गया। इसी कारण बसपा को अपनी तीनों सीटे ही गवानी पडीं।

First Published on March 12, 2017 1:05 am