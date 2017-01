वीडियो: बीजेपी नेता संजीव बालियान का विवादित बयान, कहा- मुलायम का मरने का वक्त आ गया है

भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता और सांसद संजीव बालियान ने एक विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव का मरने का वक्त आ गया है। उन्होंने कहा, ‘हम सब जानते हैं कि समाजवादी पार्टी के राज में यूपी ने बुरा वक्त देखा। मुलायम ने हमेशा सांप्रदायिकता की राजनीति की है अब मैं उनसे कहना चाहूंगा कि अब तो मरने का समय आ गया है, जीने का समय उनका रहा नहीं।’ बालियान ने कांग्रेस-समाजवादी पार्टी के गठबंधन पर भी बात की। उन्होंने कहा कि दोनों ने मिलकर पहले केंद्र को लूटा, फिर यूपी को और अब वह राज्य में बची सभी चीजों को लूटने की कोशिश में हैं।

इससे पहले मुलायम सिंह यादव अपने बयान से सबको हैरानी में डाल चुके हैं। उन्होंने गठबंधन पर नाखुशी जाहिर करते हुए कहा था कि उसकी जरूरत नहीं थी। उन्होंने यह भी कहा कि वह प्रचार नहीं करेंगे। मुलायम सिंह यादव ने न्यूज एजेंसी एएनआई से कहा, ‘मैं इस समझौते के खिलाफ हूं। समाजवादी पार्टी अकेले चुनाव लड़ने और जीतने के लिए सक्षम थी। गठबंधन की कोई जरूरत नहीं थी।’इसके अलावा मुलायम ने कहा, ‘हमारे जो नेता हैं, जिनके टिकट काटे हैं वो अब क्या करेंगे? पांच साल के लिए तो मौका गंवा दिया।’ उत्तर प्रदेश में सात चरणों में मतदान होना है। थाना भवन में 11 फरवरी को वोटिंग है। वह वोटिंग का पहला चरण होगा। चुनाव के नतीजे 11 मार्च को आएंगे।

चुनाव प्रचार में सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को शामिल किया जाएगा या नहीं, इस सवाल पर अखिलेश ने कहा, ‘दोनों का आशीर्वाद बना रहे, तो भी जीत मिल जाएगी।’

First Published on January 30, 2017 9:57 am