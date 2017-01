जीता तो कैराना, देवबंद, मोरादाबाद में कर्फ्यू लग जाएगा मित्रों- यूपी बीजेपी उपाध्यक्ष, मुज़फ्फरनगर दंगों के आरोपी, विधायक और उम्मीदवार सुरेश राणा

भारतीय जनता पार्टी से विधायक पद के उम्मीदवार सुरेश राणा के एक बयान पर बवाल हो गया है। यूपी की थाना भवन सीट से उम्मीदवार सुरेश राणा ने एक रैली के दौरान कहा कि अगर वह जीत गए तो कैराना, देवबंद, मुरादाबाद में कर्फ्यू लगा देंगे। राणा यूपी बीजेपी के उपाध्यक्ष भी हैं। उनका नाम 2013 में मुजफ्फरनगर में हुए दंगों में भी आया था। सुरेश राणा का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में राणा थाना सभा के शामली इलाके में एक सभा को संबोधित कर रहे हैं। सुरेश राणा उस सभा में कहते हैं, ‘यदि मैदान मार लिया तो कैराना, देवबंद, मुरादाबाद में कर्फ्यू लग जाएगा मित्रों, कि सुरेश राणा फिर के जीत आ गया, इसलिए कह रहा हूं कि मार्च 11 का दिन होगा, भारत माता की जय का नारा लगाते हुए शामिली से थाना भवन तक जुलूस निकलेगा।’

जब इंडियन एक्स्प्रेस ने सुरेश राणा से बात की तो उन्होंने अपना बचाव किया। वह बोले उन्होंने कोई गलत बयान नहीं दिया है। राणा ने कहा, ‘मैंने किसी धर्म के खिलाफ कुछ गलत नहीं कहा, मैंने बस यह कहा कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो उन गुंडों को कैराना, देवबंद और मुरादाबाद से निकलना होगा जिनकी वजह से लोगों को अपने घर छोड़कर जाना पड़ा।’ राणा ने आगे कहा कि उन इलाकों से भारी संख्या में लोग पयान करने को मजबूर हुए थे।

उत्तर प्रदेश में सात चरणों में मतदान होना है। थाना भवन में 11 फरवरी को वोटिंग है। वह वोटिंग का पहला चरण होगा। चुनाव के नतीजे 11 मार्च को आएंगे। कैराना, देवंबद और मुरादाबाद मुस्लिम बहुल इलाके हैं। ऐसे दावे किए जाते रहे हैं कि इन इलाकों से हिंदुओं को अपने घर छोड़ने को मजबूर होना पड़ा था। बीजेपी ने अपने घोषणापत्र में भी एक विभाग बनाने की बात की है जो पयायन पर नजर रखेगी।

First Published on January 30, 2017 8:41 am